В Жемчужном проезде контейнерная площадка не справляется с задачей

26.04.2021 | 20:33

Ограды практически нет, за контейнерной площадкой - куча веток, пакеты ветром разносит по всей округе, и как подойти к бакам - непонятно. Под ногами грязь, лужи и разбитый асфальт. Такая картина для жителей Жемчужной улицы и одноименного проезда стала привычной. Молодое поколение пыталось решить проблему с помощью современных средств, но пока не помогло.

«Я писала в группу во «ВКонтакте», там народные жалобы или что-то такое, два раза по осени и недавно. Все фотографировала. Когда из поликлиники выкидывают бахилы, то тут все разлетается. Мусор», - пожаловалась местная жительница Алина.

Претензии есть и к тому, как следят за территорией самой контейнерной площадки, расположенной напротив дома № 7 в Жемчужном проезде.

«Иногда вообще везде мусор. Мы надеемся, что построят жилой комплекс, все расчистят и так далее, но пока вот так вот», - отметила Алина.

Кто-то издали кидает пакеты с отходами, кто-то пачкает обувь, пытаясь добраться до баков. Ведь асфальта практически не осталось - из-за этого и лужи.

«Очень давно не клали. Тут перекапывали, щебенку положили и все», - пояснила девушка.

Голуби - и те страдают. Сердобольные бабушки приносят им корм, да только положить его некуда. Везде грязь и лужи.