Пензячка пожаловалась на свалку на улице Воровского

К контейнерной площадке напротив дома № 34 на улице Воровского свозят растительные остатки со всего микрорайона. Это не устраивает местных обитателей. Неужели рядом с нами будет расти свалка, спрашивают они. Листва в пакетах, спиленные ветки - все это образует гору мусора.
По стечению обстоятельств к приезду съемочной группы «Службы 11» туда прибыли и коммунальщики.
«Машина сбрасывает очень много. И мешки, и мусор, и все. Следующий день - опять подъехала машина и опять то же самое сделала. Может быть, какая-нибудь организация», - рассказала местная жительница Любовь Ивановна.
Женщина обратила внимание и на общее состояние территории рядом с домом. Дворника нет, много мусора - и не только у контейнерной площадки.
«Раньше такого никогда не было. Мне 76 лет. И детство было другое. У нас 5 детей в одном доме. Вы посмотрите, что здесь творится...» - пожаловалась Любовь Ивановна.
Визит коммунальщиков - явление нерегулярное, говорит местная жительница. Хотелось бы видеть их чаще, чтобы территория рядом с домом была чистой.
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