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Из жизни

Пензячка пожаловалась на свалку на улице Воровского

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К контейнерной площадке напротив дома № 34 на улице Воровского свозят растительные остатки со всего микрорайона. Это не устраивает местных обитателей. Неужели рядом с нами будет расти свалка, спрашивают они. Листва в пакетах, спиленные ветки - все это образует гору мусора.

По стечению обстоятельств к приезду съемочной группы «Службы 11» туда прибыли и коммунальщики.

«Машина сбрасывает очень много. И мешки, и мусор, и все. Следующий день - опять подъехала машина и опять то же самое сделала. Может быть, какая-нибудь организация», - рассказала местная жительница Любовь Ивановна.

Женщина обратила внимание и на общее состояние территории рядом с домом. Дворника нет, много мусора - и не только у контейнерной площадки.

«Раньше такого никогда не было. Мне 76 лет. И детство было другое. У нас 5 детей в одном доме. Вы посмотрите, что здесь творится...» - пожаловалась Любовь Ивановна.

Визит коммунальщиков - явление нерегулярное, говорит местная жительница. Хотелось бы видеть их чаще, чтобы территория рядом с домом была чистой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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