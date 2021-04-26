Пензенцы страдают от протечек в аварийном доме

26.04.2021 | 20:45

Не снизу так сверху стихия уничтожает дом в 3-м Подгорном проезде. Неслучайно, видимо, выбрала жертвой № 13. Раньше его затапливало грунтовыми водами. Когда здание признали аварийным, шквалистый ветер добавил свою лепту в разрушение строения.

«Была буря, железо грохотало всю ночь, дом содрогался. Смотрю, у нас уже мокрый потолок стал. Вчера я полез на крышу, чтобы посмотреть, что случилось, а там все листы задраны», - рассказал Илья Петрович.

Он обитает на втором этаже. Над ним, на третьем, семья с тремя детьми, она уехала в район на несколько недель. Те комнаты серьезно залило, вода пробралась к Илье Петровичу.

Мужчина опасается, что потолок хлипкого строения упадет. Он позвонил соседке.

«В мае, говорит, вернусь. А до мая меня, может, задавит», - отметил пенсионер.

Аварийным здание в стяжках, глубоких трещинах, с разрушенным фундаментом и кровлей признали лишь в 2019-м, хотя добиваться этого жильцы начали больше 10 лет назад. Расселение ожидается в конце 20-х. Но ситуация критическая.

«Это разве можно назвать крышей? Это уже годами, сколько она не ремонтировалась. Она никогда не ремонтировалась с застройки дома», - сообщил рабочий ЖЭМУП № 7 Иван.

Коммунальщикам нужно придумать, что можно сделать в такой ситуации. Пока же дожди продолжат заливать жилье.