Пережил немало: остановочный павильон в Засурье требует замены

25.04.2021 | 20:05

У раскритикованных в пух и прах остановочных павильонов появились поклонники в Засурье. Пассажиры городской окраины совсем не против находиться под крышей современного навеса.

«Пусть нам тоже поставят хорошую, мы же тоже люди. И нам хочется, чтобы как у людей было: нормальную, хорошую остановку», - поделилась местная жительница Мария Андреевна.

Местным есть с чем сравнивать: на конечной стоит древняя конструкция.

«Откуда-то они привозили. Эта остановка старая-престарая. И вот они привезли и поставили эту остановку. А посмотрите, там одни камни кругом, ногу сломаешь», - возмутилась пенсионерка Анна Ивановна.

Повидала всего несчастная конструкция, пережила немало. Когда-то в пристроенном киоске торговали, лет пять, как ларек наглухо заколочен. Судя по вмятинам на опорах, автомобиль покушался на целостность павильона. Как люди к старости теряют зубы, так и остановка - доски на лавках. А урна для сбора мусора оригинальная, такую хоть у многоэтажки ставь вместо привычного контейнера.

Но есть жирный плюс: павильон вместительный в противовес модным в центре. Засурские пассажиры и это отвергают.

«В городе очень много народу. А нас мало. Для нас хватило бы такой же остановочки», - пояснила Мария Андреевна.

Окраина не лицо областного центра, но, может быть, мэрия повернется лицом к окраине, задают вопрос в Засурье.