Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 апр 2021|20:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Пережил немало: остановочный павильон в Засурье требует замены

Печать

У раскритикованных в пух и прах остановочных павильонов появились поклонники в Засурье. Пассажиры городской окраины совсем не против находиться под крышей современного навеса.

«Пусть нам тоже поставят хорошую, мы же тоже люди. И нам хочется, чтобы как у людей было: нормальную, хорошую остановку», - поделилась местная жительница Мария Андреевна.

Местным есть с чем сравнивать: на конечной стоит древняя конструкция.

«Откуда-то они привозили. Эта остановка старая-престарая. И вот они привезли и поставили эту остановку. А посмотрите, там одни камни кругом, ногу сломаешь», - возмутилась пенсионерка Анна Ивановна.

Повидала всего несчастная конструкция, пережила немало. Когда-то в пристроенном киоске торговали, лет пять, как ларек наглухо заколочен. Судя по вмятинам на опорах, автомобиль покушался на целостность павильона. Как люди к старости теряют зубы, так и остановка - доски на лавках. А урна для сбора мусора оригинальная, такую хоть у многоэтажки ставь вместо привычного контейнера.

Но есть жирный плюс: павильон вместительный в противовес модным в центре. Засурские пассажиры и это отвергают.

«В городе очень много народу. А нас мало. Для нас хватило бы такой же остановочки», - пояснила Мария Андреевна.

Окраина не лицо областного центра, но, может быть, мэрия повернется лицом к окраине, задают вопрос в Засурье.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Заменят на новое гоМно и пожалеете...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте