Пензячка предложила способ борьбы с нечистоплотными горожанами

23.04.2021 | 21:04

У заброшенного участка на улице Герцена прохожие складывают мусор. За ними наблюдает женщина из соседней многоэтажки № 1. Она говорит, что скапливаться отходы начали давно, а убираться некому. Дворника, закрепленного за территорией, нет, а хозяин дома давно там не живет.

Прохожим остается только удивляться, как могла сложиться рядом с авто- и железнодорожным вокзалами подобная картина.

«Много таких свалок по Пензе. Накидали в одно место, вот и кидают, по инерции продолжается», - отметила горожанка Екатерина Тимофеевна.

Как бороться с подобным поведением, не вполне понятно.

«Увидеть человека и заставить все убрать - в другой раз он, может, не бросит. За руку схватить», - предложила женщина.

Размер штрафов несколько лет назад увеличили, но это не помогло. Строгость законов компенсируется необязательностью их применения. Нарушителей еще поймать нужно.