Из жизни

Парковка у ТЦ на проспекте Строителей покрылась ямами

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Путь к нескольким домам на проспекте Строителей лежит через парковку возле торгового центра. Если сами места для стоянки в отличном состоянии, то асфальт между ними весь в ямах. Как минимум дважды в день тысячам людей из девятиэтажек приходится испытывать подвеску на прочность. Иной дороги для них просто нет.

«У всех жильцов (здесь четыре дома) это единственный путь заезда и выезда. Как только магазин сдали, более-менее проезд был, а как только начали строить оттуда пристрой к этому магазину, грузовики все шли здесь, все размяли. Немного подсыпят - и опять! Идут с товаром эти грузовики, и к нам тоже идут машины», - сообщил пензенец Станислав Германович.

Мужчина обращает внимание на потенциально аварийную обстановку. Дорога не очень широкая, а водители постоянно маневрируют, пытаясь объехать ямы. Высок риск столкнуться, кроме того, велика вероятность задеть бампером или другими частями края неровностей.

«Очень тяжело. У все легковые машины, днище чиркает, того гляди оторвется что-нибудь. Когда дождь зальет эти ямы, кто знает, тот проедет, а кто вновь заезжает, может себе лиха нажить», - рассказал Станислав Германович.

Борьба за обновление твердого покрытия идет давно. Результатов пока нет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Борьба за обновление твердого покрытия идет давно. Результатов пока нет.
Как обычно. Стоически ведут отчаянную борьбу со следствием, а не причинами. В таких местах не целесообразно тратить деньги на новый асфальт ибо результат предсказуем.

Гость||

Это борьба в коррупцией, платными парковками!

Гость||

Гость писал(a):

Это борьба в коррупцией, платными парковками!
Ты дурачок что-то имеешь против платных парковок?

Гость||

А вы еще проверьте дома за этим кагау. Они там заборами огородились, как у себя на селе. Чуть что, ни одна пожарка туда и дальше не проедет, сгорят, как окорочка в гриле. Додумались селяне.

Гость||

Барыги городские, за что? Она - территория сланированна до вас былыла, ты спермотозойдом был, кады планировалось!

Гость||

Гость писал(a):

А вы еще проверьте дома за этим кагау. Они там заборами огородились, как у себя на селе.
Если это земельный участок многоквартирного дома - имеют полное право ставить заборы, ворота и шлагбаум.

Гость писал(a):

Чуть что, ни одна пожарка туда и дальше не проедет, сгорят, как окорочка в гриле. Додумались селяне.
Напиши в МЧС.

Гость||

Гость писал(a):

Ты дурачок что-то имеешь против платных парковок?
Это ты дурочек, ты платные паркрковки, то это крах для города! это уже доказали что в этом направление не двигаться

Гость||

Территория та была хорошая, роща была. Там бы сквер и площадку детскую, но нет.. Еще вопрос, как такую территорию у жильцов отхапали.Гость писал(a):

Если это земельный участок многоквартирного дома - имеют полное право
И сгореть тоже. Мне на них фиолетовенько, сгорят, так сгорят, дело их. Загородили проход, огородили и перегородили, как у себя на селе, это вот да.

Гость||

Дурачки пишут и пишут.

Гость||

Гость писал(a):

платные паркрковки, то это крах для города!
Жёстко тебя плющит. Чо куришь?

Гость писал(a):

это уже доказали что в этом направление не двигаться
Галлюцинации жёсткие у тебя. Что тебе там ещё доказали и главное кто?

Гость||

Канау застроил кучей хлама, дом за ним озаборился. Гость писал(a):

Если это земельный участок многоквартирного дома - имеют полное право ставить заборы, ворота и шлагбаум.
Дом соседний если забор установит, то вам хана всем, а они тоже имеют право. Вы хоть немножко думайте там, озаборенные вы наши любители зазабориться.

Гость||

Гость писал(a):

Дом соседний если забор установит, то вам хана всем,
Вовсе нет. Если проход или проезд единственно возможный можно установить публичный сервитут.

Гость||

Гость писал(a):

Вовсе нет. Если проход или проезд единственно возможный можно установить публичный сервитут.
Мимо того, что ха кагау так и надо, пожарки в дальние дома не проедут.

Гость||

Гость писал(a):

Вы хоть немножко думайте там, озаборенные вы наши любители зазабориться.
Как будто от хорошей жизни в Пензе заборы и шлагбаумы ставят. Автомобилисты привыкли использовать жилые зоны как сквозной проезд и на ПДД им плевать. Не говоря уже о том что парковочные места возле дома занимают левые чудилы. Всякие марамои.

Гость||

Гость писал(a):

Как будто от хорошей жизни в Пензе заборы и шлагбаумы ставят. Автомобилисты
А зачем они калитки закрыли? За 3 километра теперь обходить надо. Езжайте к себе в чугуево и огораживайтесь.

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Имя: Гость
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