Парковка у ТЦ на проспекте Строителей покрылась ямами

22.04.2021 | 20:50

Путь к нескольким домам на проспекте Строителей лежит через парковку возле торгового центра. Если сами места для стоянки в отличном состоянии, то асфальт между ними весь в ямах. Как минимум дважды в день тысячам людей из девятиэтажек приходится испытывать подвеску на прочность. Иной дороги для них просто нет.

«У всех жильцов (здесь четыре дома) это единственный путь заезда и выезда. Как только магазин сдали, более-менее проезд был, а как только начали строить оттуда пристрой к этому магазину, грузовики все шли здесь, все размяли. Немного подсыпят - и опять! Идут с товаром эти грузовики, и к нам тоже идут машины», - сообщил пензенец Станислав Германович.

Мужчина обращает внимание на потенциально аварийную обстановку. Дорога не очень широкая, а водители постоянно маневрируют, пытаясь объехать ямы. Высок риск столкнуться, кроме того, велика вероятность задеть бампером или другими частями края неровностей.

«Очень тяжело. У все легковые машины, днище чиркает, того гляди оторвется что-нибудь. Когда дождь зальет эти ямы, кто знает, тот проедет, а кто вновь заезжает, может себе лиха нажить», - рассказал Станислав Германович.

Борьба за обновление твердого покрытия идет давно. Результатов пока нет.