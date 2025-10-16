Сетевое издание|18+|Четверг|16 окт 2025|22:16
Общество

Разметку на выезде из Зари не успели нанести из-за погоды

Утро четверга, 16 октября, стало добрым для жителей Зари. Им вернули долгожданный левый поворот с улицы Новоселов на трассу М-5. Теперь люди могут доезжать до города гораздо быстрее.

О возвращении старой схемы стало известно 15 октября. Рабочие должны были за ночь нанести разметку, однако из-за погодных условий сделать это полностью не удалось.

Разметку на выезде из Зари не успели нанести из-за погоды

«В ближайшее время работы будут завершены. Светофор действует в прежнем режиме», - сообщил глава города Олег Денисов в своих аккаунтах в соцсетях.

Разметку на выезде из Зари не успели нанести из-за погоды

Тем временем на М-5 продолжается ремонт. Специалисты занимаются укладкой верхнего слоя покрытия на левой стороне дороги от проспекта Победы до улицы Одесской.

«Полностью закончить ремонт на участке в границах Пензы ФКУ «Поволжуправтодор» планирует в конце октября», - рассказал Денисов.

Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
