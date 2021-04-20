Из жизни

Жительница Зари пожаловалась на соседство с собачьим приютом

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В старом доме пейзаж за окнами был более приятный - так считает Наталья Васильевна из дома № 3 на улице Сузюмова. Пока жила на Воровского, 32, смотрела на клумбы, деревья, на окраине же видит перепаханный в результате стройки пустырь и сваленные деревья. Благоустроить эту местность населению не под силу. Нужна тяжелая техника, чтобы выровнять холмы и вывезти стволы.

Впрочем, некоторые приспособили завалы под приют для животных.

«С мусорки таскает все, что выкидывают: ковры, матрасы. Все тащит сюда для собак», - сообщила Наталья Васильевна.

Основательница приюта отправилась по своим делам, застать ее дома не удалось. Собаки попрятались в землянках-убежищах под деревьями. Наталья Васильевна попыталась выгнать их палкой, но животные не покинули жилище, лишь ответили рычанием.

Четвероногие не всегда сидят тихо, они лают, воют. А поскольку еды на всех не хватает - кормилица, создавшая приют, не в состоянии обеспечить зверей пищей, - то за каждый лакомый кусок происходят битвы. Склоки, визг, рычание уже до невероятной степени надоели.

«Весь мусор, все сюда, а вы живите как хотите!» - возмутилась женщина.

В Заводском районе тоже были уголки, где сердобольные люди подкармливали зверей, но не в таких масштабах. А на окраине уже настроили катакомбы, пользуясь заброшенными и захламленными просторами городской земли.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Новости из гетто?Почему на этом,светлом сайте, публикуют стоны обречённы?Смакуете?

Гость||

В Новгородской области 6 лет назад построили дома такого типа. Вчера дом взорвался из-за газа, трёхэтажный дом.. Выявлены нарушения при строительстве. Есть погибший ребёнок...

Гость||

Гоняет палкой собак... А потом будет рыдать, что её собаки покусали.

Гость||

Новости из гетто?Почему на этом,светлом сайте, публикуют стоны обречённы?Смакуете? Привыкай дурачок. Пока гетто будет, каждый день будешь слушать, или собаки сожрут тебя тупого

Гость||

Гость писал(a):

трёхэтажный дом.. Выявлены нарушения при строительстве
Вы дурочка?

Гость||

поганые типа СМИ опубликовали...а решение проблемы где? вы костраты, а не сми! и зачем такие разрешает государство , хотя...существует ли государство...

Гость||

Люди в Заре по сути это такие же несчастные собаки, которые вынуждены ютится вдали от цивилизации. Бывают собачки, имеющие комнату для жизни в центре города, они ходят в ветклиники и делают грумминг (стрижку), зимой они гуляют в пальто или в таких комбинезончиках. А собаки с Зари это как мы обычные люди , ездим на автобусе живем в Заре в разваливающихся домах, куда нас выселили власти. У собак так же есть расслоение в жизни, кто то на перинах возлежит, а кто то кусок мосла на помойке ищет. Кто то в котедже миллионы по углам рассовывает, а кому то на еду не хватает.

Имя: Гость
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