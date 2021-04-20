Жительница Зари пожаловалась на соседство с собачьим приютом

20.04.2021 | 20:21

В старом доме пейзаж за окнами был более приятный - так считает Наталья Васильевна из дома № 3 на улице Сузюмова. Пока жила на Воровского, 32, смотрела на клумбы, деревья, на окраине же видит перепаханный в результате стройки пустырь и сваленные деревья. Благоустроить эту местность населению не под силу. Нужна тяжелая техника, чтобы выровнять холмы и вывезти стволы.

Впрочем, некоторые приспособили завалы под приют для животных.

«С мусорки таскает все, что выкидывают: ковры, матрасы. Все тащит сюда для собак», - сообщила Наталья Васильевна.

Основательница приюта отправилась по своим делам, застать ее дома не удалось. Собаки попрятались в землянках-убежищах под деревьями. Наталья Васильевна попыталась выгнать их палкой, но животные не покинули жилище, лишь ответили рычанием.

Четвероногие не всегда сидят тихо, они лают, воют. А поскольку еды на всех не хватает - кормилица, создавшая приют, не в состоянии обеспечить зверей пищей, - то за каждый лакомый кусок происходят битвы. Склоки, визг, рычание уже до невероятной степени надоели.

«Весь мусор, все сюда, а вы живите как хотите!» - возмутилась женщина.

В Заводском районе тоже были уголки, где сердобольные люди подкармливали зверей, но не в таких масштабах. А на окраине уже настроили катакомбы, пользуясь заброшенными и захламленными просторами городской земли.