Из жизни

Пензенец украсил двор самодельной пальмой и героями мультфильма

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Активные жители улицы Дзержинского с помощью подручных средств создали у себя во дворе героев мультфильма «Катерок».

«Очень хорошо! Зимой даже у них елки сюда выносят, молодой мужчина все делает. Очень красиво, мне нравится», - рассказала местная жительница.

Убирающаяся на территории соседнего дома активистка рада тому, что кто-то еще в микрорайоне не опускает руки и пытается сделать двор чище и привлекательнее.

«Никто у нас не будет убираться, кроме бабушек. Восьмой десяток - я убираюсь. Первый этаж не идет, третий не идет, с собаками зато гуляют», - отметила пенсионерка.

Дел много.

«Землю всю перетаскала ведрами сюда. Некому оценить», - произнесла она.

Но что-то заставляет неутомимых добровольцев все равно брать в руки метлу и сооружать скульптуры из пустых банок. С их помощью город становится лучше и чище.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Это будет покруче дырявого Иван-коня. Ткач отдыхает...

Гость||

Гость писал(a):

круче дырявого Иван-коня
Коня можно будет использовать как пресс-форму для бордюров.

Гость||

Талант

Гость||

Для гармонии не хватает лебедей из покрышек и грибков из ржавых тазиков

Имя: Гость
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