Пензенец украсил двор самодельной пальмой и героями мультфильма

20.04.2021 | 20:36

Активные жители улицы Дзержинского с помощью подручных средств создали у себя во дворе героев мультфильма «Катерок».

«Очень хорошо! Зимой даже у них елки сюда выносят, молодой мужчина все делает. Очень красиво, мне нравится», - рассказала местная жительница.

Убирающаяся на территории соседнего дома активистка рада тому, что кто-то еще в микрорайоне не опускает руки и пытается сделать двор чище и привлекательнее.

«Никто у нас не будет убираться, кроме бабушек. Восьмой десяток - я убираюсь. Первый этаж не идет, третий не идет, с собаками зато гуляют», - отметила пенсионерка.

Дел много.

«Землю всю перетаскала ведрами сюда. Некому оценить», - произнесла она.

Но что-то заставляет неутомимых добровольцев все равно брать в руки метлу и сооружать скульптуры из пустых банок. С их помощью город становится лучше и чище.