Из жизни

Контейнерную площадку на улице Дзержинского окружила свалка

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Люди с нескольких улиц несут мусор на контейнерную площадку за общежитием на Дзержинского, 15а. Поэтому и жалуются на нее горожане с улиц Ухтомского, Луначарского и самой Дзержинского. Если территория внутри изгороди в нормальном состоянии, то снаружи - настоящая свалка, которая еще и постоянно растет.

«За собой не следим, кидаем где хотим окурки и все подряд, с балконов кидаем. Деньги платим за все, а порядка нигде нет, ни в какой сфере - ни в мусорной, ни в ЖКХ», - заявила горожанка.

Другая прохожая подтвердила ее слова: крупногабаритные отходы образуют горы. И даже когда они исчезают, видимость чистоты сохраняется ненадолго.

«Уберут приедут, и по новой опять накладывают», - констатировала пензячка.

Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, никто из местных жителей так и не сказал. Контейнерная площадка настолько ассоциируется с заброшенным состоянием, что менять отношение к ней вряд ли кто-то станет. Вот и бросают туда все ненужное, не думая о последствиях.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

ага. Главное чтобы любители поспать до обеда не услышали звуки мусоровозов. А в дерьме жить им можно. Сами с балконов кидают, ищут виноватых. Надо устанавливать видео-телекамеры и потом штрафовать мусорящих с балконов. И ведь дегенератные, ещё с балконов на соседей ковры трясут...

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