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Из жизни

Жители улицы Ухтомского назвали собственный двор свалкой

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Не двор, а свалка, честно признают жители дома № 55 на улице Ухтомского. Территория перед девятиэтажкой завалена мусором. Он есть даже на детской площадке, а что творится в кустах...

Пока еще нет зелени, все видно. Позже, когда появятся листочки, неприглядная картина скроется, говорит Лидия Петровна. Вариант, что кто-то приберется, даже не рассматривается. Потому что участок без хозяина.

«Домоуправление в прошлом году покосили эту площадку, где качели стоят, а так вообще никто не убирает. С деревьев листья летят, а еще бросают жители бумажки, палки, дети бегают, играют, все выбрасывают. И пакеты, мусор могут принести с соседних домов», - пожаловалась женщина.

И это при том, что контейнерная площадка метрах в 30. Но не все доносят до нее.

«А убирать некому. Мы, старухи, выходили, более-менее убирали. А сейчас мы уже не можем, а молодежи вообще не нужно», - отметила Лидия Петровна.

В итоге мусора становится все больше.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

А почему только Ухтомской?

Гость||

Сами срут и жалуются, дебилы б.. Как как Лавров говорил

Гость||

Дaвaйте честно-в этом году срaч в городе особый, пыль, грязь, в деревнях чище(

Имя: Гость
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