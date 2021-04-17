Из жизни

Территория у дома на Луначарского пришла в запустение

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Территория рядом с домом № 34а на улице Луначарского требует наведения порядка, вот только кто должен это делать - вопрос. Мусор валяется как поблизости от четрехэтажки, так и на подходе к ней - на муниципальном, по всей видимости, участке. Соответственно, дворник за кучу под деревьями не отвечает.

«Там не убирают сейчас. Дом несчастный, заброшенный. Деревья спиливали, звонили в управляющую - бесполезно. Муж выходил, сам ножовкой отпиливал, сам оттаскивал», - рассказала местная жительница.

Город нужно приводить в порядок. В прошлом году из-за пандемии этому уделяли внимания меньше обычного, так что мусора накопилось больше, чем всегда.

«Осенью сделали, и все. Неужели нельзя вывезти? Года два назад хорошо убрали, потом только набрасывали, все так и лежит», - пояснили жильцы дома.

Претензии есть и к приемке прошлогодней замены кровли.

«Все осталось после ремонта. Дворника, кажется, я никогда не видела. Мне говорили, что мы вообще никому не принадлежим», - уточнила пензячка.

Активисты стараются, но силы их покидают, поэтому территория рядом с домом становится все более запущенной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

вот только кто должен это делать - вопрос.

Кто мусорную реформу проводит тот должен вернее обязан вылизывать город!

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