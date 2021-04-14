В 4-м Батайском проезде высокие деревья угрожают проводам

14.04.2021 | 20:20

Даже после страшного случая в 4-м Батайском проезде сучья старых великанов не обрезали. Самые ветвистые деревья, расположенные близко к световым опорам и сетям - находятся в начале улицы.

«Деревья у нас лежат уже почти на проводах. Ветер сильный, могут обломиться и провода порвать. Недавно было замыкание, провода погорели ночью», - рассказал местный житель Вячеслав Иванович.

Своими опасениями люди делились с городскими властями, просили решить проблему с частыми отключениями электроэнергии. Ведь из-за этого в домах регулярно отсутствовало отопление.

Управление ЖКХ направило запрос ресурсникам. Ответа пока нет, его ожидают к концу апреля. Населению хотелось бы, помимо бумаги, видеть и результат - опиленные деревья.