Из жизни

Двухэтажка на Молодогвардейской пропиталась запахом канализации

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В подъезде дома на Молодогвардейской, 18, почти неделю лились сточные воды, плескались во дворе, текли к соседним постройкам. Поскольку в двухэтажке идет капитальный ремонт, трубы все на виду и устранить засор местного масштаба было бы несложно, но причина - за пределами здания. Организацию, обслуживающую городскую канализацию, ставили в известность неоднократно.

«Они приехали до колодца, и уехали. Я говорю: «Тут жижа, у нас труба-то ниже, прочистите еще». - «Нет, мы все». Сели и поехали. У меня муж инвалид-легочник, дышать нечем. Управляйка прислала слесаря, он протыкал, она пошла в струйку, слава богу, успокоилась, и все», - сообщила жительница дома Нина Михайловна.

Обитатели намучились: мерзкая жидкость не покинула техническое помещение, в квартирах пахнет отнюдь не розами.

«Мы пытаемся воду слить, а она у нас в подъезд выходит через отверстие. И все стоки идут в подъезд - не в ливневку, как положено», - рассказал житель дома Алексей.

В прошлом люди в поселке Лесном долго мучились из-за перебоев с водоснабжением. В 2018-м муниципалитет проблему решил: протянули новая магистраль, построили насосную станцию. А канализационная система все еще старая, изношенная, пропускная способность сетей низкая. Из-за этого на Молодогвардейской периодически заполняются стоками подвалы, а дворы заливает противная жижа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Опять глуплмордые хлебнули говнеца.

Гость||

Пропитка как раньше дубленка

Гость||

Я узнал, что у меня

Есть огромная херня

Есть вонючий мой подъезд

Есть сосед-алкаш,а с ним наезд........

Гость||

А пятиэтажку на Терешковой не нюхали?

Имя: Гость
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