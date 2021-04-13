Двухэтажка на Молодогвардейской пропиталась запахом канализации

13.04.2021 | 20:23

В подъезде дома на Молодогвардейской, 18, почти неделю лились сточные воды, плескались во дворе, текли к соседним постройкам. Поскольку в двухэтажке идет капитальный ремонт, трубы все на виду и устранить засор местного масштаба было бы несложно, но причина - за пределами здания. Организацию, обслуживающую городскую канализацию, ставили в известность неоднократно.

«Они приехали до колодца, и уехали. Я говорю: «Тут жижа, у нас труба-то ниже, прочистите еще». - «Нет, мы все». Сели и поехали. У меня муж инвалид-легочник, дышать нечем. Управляйка прислала слесаря, он протыкал, она пошла в струйку, слава богу, успокоилась, и все», - сообщила жительница дома Нина Михайловна.

Обитатели намучились: мерзкая жидкость не покинула техническое помещение, в квартирах пахнет отнюдь не розами.

«Мы пытаемся воду слить, а она у нас в подъезд выходит через отверстие. И все стоки идут в подъезд - не в ливневку, как положено», - рассказал житель дома Алексей.

В прошлом люди в поселке Лесном долго мучились из-за перебоев с водоснабжением. В 2018-м муниципалитет проблему решил: протянули новая магистраль, построили насосную станцию. А канализационная система все еще старая, изношенная, пропускная способность сетей низкая. Из-за этого на Молодогвардейской периодически заполняются стоками подвалы, а дворы заливает противная жижа.