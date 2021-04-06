Из жизни

Дорога на проспекте Строителей снова покрылась ямами

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Змейкой едут машины по дороге, соединяющей проспекты Строителей и Победы. Но и такие маневры не спасают от того, чтобы не попасть в многочисленные ямы. Их там столько, что, как ни крути баранку, все равно колеса и подвеску придется испытать на прочность - при том, что проезжую часть неоднократно латали.

Некоторые автомобилисты винят работников, которые укладывали асфальт, другие говорят: место такое - болотистое, вот поэтому все и уходит вниз.

«Значит, плохо ремонтируют, некачественный материал. Технологии есть какие-то, я думаю, и по болотам строят как-то. Значит, денег не хватает, наверное», - отметил пензенец.

«Плохая дорога, ямы невыносимые, подвеску разбиваешь», - рассказал водитель.

«Года три стабильно ямы здесь, потому что сэкономили изначально на подушке. Здесь болотистая почва, пучит очень сильно, грунты поднимает, когда морозит. Нужно было рассчитывать на другую нагрузку», - пояснил молодой человек.

Здесь проводилось не только латание дыр - съемочная группа была свидетелем капитальных работ. Причем бригадир уверял, что армирование под его руководством заставит забыть о проблеме на долгие годы.

«Сейчас мы положим - и на пять лет гарантии мы даем. Если что, мы опять придем делать», - обещал бригадир Гарик Маркосян.

Только его слова не стали пророческими.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Гость писал(a):

Армян-строй, все на откатах.ищи его теперь в карабахе))
У нас дорожники со времен В.К. армянские ,АБЗ-1 был полностью под ними.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

армирование под его руководством заставит забыть о проблеме на долгие годы.
ну так мы и поняли армирование

penzainform.ru писал(a):

бригадир Гарик Маркосян

Гость||

Так надо было делать бетону и было бы всё хорошо, но у нас главное бордюры

Гость||

а давайте всё свалим на Ваню...

Гость||

тут главное что правильно армирование

Гость||

тут главное что правильно АРАмирование)))

Гость||

Менять подрядчика.

Имя: Гость
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