Дорога на проспекте Строителей снова покрылась ямами

06.04.2021 | 20:37

Змейкой едут машины по дороге, соединяющей проспекты Строителей и Победы. Но и такие маневры не спасают от того, чтобы не попасть в многочисленные ямы. Их там столько, что, как ни крути баранку, все равно колеса и подвеску придется испытать на прочность - при том, что проезжую часть неоднократно латали.

Некоторые автомобилисты винят работников, которые укладывали асфальт, другие говорят: место такое - болотистое, вот поэтому все и уходит вниз.

«Значит, плохо ремонтируют, некачественный материал. Технологии есть какие-то, я думаю, и по болотам строят как-то. Значит, денег не хватает, наверное», - отметил пензенец.

«Плохая дорога, ямы невыносимые, подвеску разбиваешь», - рассказал водитель.

«Года три стабильно ямы здесь, потому что сэкономили изначально на подушке. Здесь болотистая почва, пучит очень сильно, грунты поднимает, когда морозит. Нужно было рассчитывать на другую нагрузку», - пояснил молодой человек.

Здесь проводилось не только латание дыр - съемочная группа была свидетелем капитальных работ. Причем бригадир уверял, что армирование под его руководством заставит забыть о проблеме на долгие годы.

«Сейчас мы положим - и на пять лет гарантии мы даем. Если что, мы опять придем делать», - обещал бригадир Гарик Маркосян.

Только его слова не стали пророческими.