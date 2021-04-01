На улице Маркина глубокая лужа на дороге мешает движению

01.04.2021 | 20:35

Валерий Васильевич не поленился прошлой осенью - раза два приезжал, высыпал строительный мусор в самую глубокую лужу на дороге, ведущей к гаражным комплексам. Но место топкое, обломки кирпичей и плит быстро утонули в грязи. Теперь эта проезжая часть может считаться одной из худших в городе. Находится между зданиями № 6 и 4 на улице Маркина.

«У нас здесь единственный выходи к гаражам, мы мучаемся 10 лет. Теплотрасса проваливается. Я возил на «Жигулях» кирпич, все тонет», - рассказал мужчина.

В прошлые годы члены гаражных кооперативов собирали деньги и засыпали полосу от боксов примерно до контейнера для сбора мусора, насколько хватило средств. До улицы Калинина уже не осилили. Когда-то очень давно асфальт там был.

«Потом стали копать теплотрассу. Каждый год ее копают, она все глубже, и ничего не заделывают. Каналы замерзли, там полметра воды. Тут едешь - машину корежит», - сообщил Валерий Васильевич.

В подтверждение слов владельца гаража под слоем снега и льда показался жалкий клочок асфальта - остатки прежней дороги.