Жители дома на Коммунистической задыхаются от запаха нечистот

31.03.2021 | 20:50

Жители дома № 38а на улице Коммунистической задыхаются от запаха нечистот, который поднимается из помещения под квартирами. Люди говорят: коммунальщики о проблеме знают, иногда даже предпринимают меры, но их недостаточно. Нужен полноценный ремонт сетей, на который денег нет.

«У нас в подвале накопилась вода. В пятницу выкачивали. У нас и комары, и сырость, и дома запас стоит нехороший», - пожаловалась жительница дома Алсу.

Нужна санитарная обработка подвала, ведь в нем обитают не только насекомые.

«Мыши есть. У нас дома жила одна мышка, не знаю, живет она сейчас, не живет, но постоянно: что-то готовишь - и она выбегает, вечером хрустит где-то в комнате. У нас ребенок маленький, мы за него переживаем», - рассказала Алсу.

Ее соседка Светлана подтвердила, что грызуны отлично себя чувствуют в доме, и показала другой вход в подвал. Там стало понятно, отчего животные размножаются: кормовую базу создают недобросовестные соседи. Нередко те не доносят пакеты с отходами до контейнерной площадки, а выбрасывают их прямо под лестницу - ешь не хочу.

«Здесь мыши, крысы, слизняки и вонь. Кошки бегают, ловят», - сообщила женщина.

Коммунальщикам необходимо навести порядок в помещении под квартирами, а соседям - вести себя более культурно, но первые обычно ссылаются на нехватку денег, а вторые относятся к дому как к временному жилью. Здесь много квартирантов. Хотя и их логику понять сложно, ведь они сами ходят мимо свалки в подъезде и видят грызунов.