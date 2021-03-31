Из жизни

В многоэтажке на улице Рахманинова протечки стали постоянными

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Радость от покупки комнаты на общей кухне у Светланы закончилась сразу же, как только она поняла, что жилье далеко от идеального. Хотя сначала ничего не предвещало беды.

«Я заехала сюда три года назад, все было чисто и аккуратно, на кухне был произведен ремонт, в местах общего пользования. У меня в комнате тоже был ремонт. Как только началась осень, полилось с потолка», - поделилась бедой Светлана.

В квартире, которая находится по адресу: улица Рахманинова, 7, корпус 1, - различные емкости стоят почти везде. Трудно найти место, где не течет.

«У меня двое детей, мы дышим этим всем в комнате. Сначала я обращалась в ЖЭМУП № 7, писала на сайт президента. Они им мою претензию отправляют, а те отписываются: сначала у них коронавирус, потом они не успевают», - сообщила жительница дома.

Затем управляющая компания сменилась, но вопрос с ремонтом кровли так и не решился. Якобы много должников, поэтому денег на крышу не хватает. Ответ, знакомый тем, кто живет здесь гораздо дольше Светланы.

«Лет пять-шесть точно продолжается. Мы вызывали мастеров, нам МУП как бы делал ремонт: рубероид поднимали, что-то покрывали, - но результата нет. И у меня в комнате все течет», - рассказала Татьяна.

Жители за свои деньги покупают детские средства гигиены. Так они собирают влагу с пола и не дают ей просочиться ниже.

«Пеленки мы кладем, потому что от емкости бывают большие брызги. Уже на центр полотка идут эти капли, и вода падает под ноги», - отметила пензячка.

Спасает такой способ не всегда. У каждого жителя есть что рассказать о том, как он падал на мокрый пол.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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