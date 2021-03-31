Из жизни

На Набережной Реки Мойки пешеходы боятся упасть в колодец

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В эту яму и взрослый попадет - не выберется, а уж ребенок тем более. Она уже поглотила сигнальное ограждение, настил, палки, разъедает рыхлую землю. Разрушенный колодец находится напротив ворот детского сада - у дома № 39а на Набережной Реки Мойки.

Раиса Николаевна предрекает беду.

«Открывает калитку папа или мама, везут на коляске или за ручку ведут крошечного ребенка, а постарше ребенок выбегает - мама даже сориентироваться не успеет. Вдруг ребенок между машинами побежит туда поглядеть? Дети же любопытные», - пояснила она.

Колодец начал разваливаться в прошлом году. Рабочие ресурсоснабжающей организации установили ограждение, местные воткнули палки. Ремонту что-то помешало. Зима явилась со снегом, морозами, на настиле над ямой вырос сугроб, потом растаял.

Провал находится на дорожке, ведущей к сараям. Жильцы протоптали тропинку в обход. Они и теперь огибают опасное место, предупреждают остальных: не приближайтесь! Земля рыхлая, отваливается пластами.

«Вода скапливается и размывает вокруг. Старый колодец разрушился, и все пошло на почву, а почва от воды... и вот», - рассказала местная жительница.

Кирпичная кладка частично осыпалась, на дне шахты плещется вода. По мнению людей, влажная почва и дальше будет размываться, в один момент на месте колодца появится воронка или целый котлован.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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