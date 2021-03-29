В Терновке старые деревья угрожают безопасности людей

29.03.2021 | 21:01

Пензенец Юрий показал на переломанный ствол дерева над своей машиной. Оно не единственное такое. Ряд трухлявых, корявых, высохших выстроился по краю лощины. Прежде, говорят старожилы, там было старое русло реки, когда-то она текла между Батумской и Пушкарями. Растения, вероятно, самосев, за ними никто не ухаживал.

«Сломанное дерево лежит на других деревьях», - сообщил мужчина.

Юрий переживает за тех, кто ходит рядом с лощиной или проезжает мимо.

«Упадет и кого-нибудь убьет такое дерево большое. Оно же сломанное, гнилое», - предупредил горожанин.

Земли, на которых возвышаются или лежат трухлявые стволы, муниципальные. Население беспокоит не красота данной местности, а собственная безопасность.