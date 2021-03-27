Коммунальщики разрушили тротуар за домом на Суворова, 196

27.03.2021 | 16:30

Тротуар за домом № 196 на улице Суворова оказался разрушен - силами коммунальщиков, которые вскрыли асфальт, уложенный несколько лет назад.

Люди в основном обходят грязный и неровный участок по другим дорожкам, лишь некоторые рискуют идти напрямую. Им жаль, что сквер пришел в такое состоянии. Твердое покрытие восстановят, скорее всего, не скоро - когда растает снег.

«Месяц точно, как раскопано. По грязи обходим. Я уже забыла, что копали, пошла тут по привычке», - рассказала горожанка.

Другая прохожая обратила внимание на соседство с коммунальной организацией. Но оно не помогает ускорить процесс реставрации тротуара.

«Рядом у нас ЖКО. Наверное, весну ждут. Если наступит - сделают», - рассудила пензячка.

С приходом теплой сухой погоды тротуар наверняка восстановят - коммунальщики это обязаны сделать. Но асфальт уже не будет целым полотном, в сквере появится заплатка.