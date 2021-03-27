Из жизни

Коммунальщики разрушили тротуар за домом на Суворова, 196

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Тротуар за домом № 196 на улице Суворова оказался разрушен - силами коммунальщиков, которые вскрыли асфальт, уложенный несколько лет назад.

Люди в основном обходят грязный и неровный участок по другим дорожкам, лишь некоторые рискуют идти напрямую. Им жаль, что сквер пришел в такое состоянии. Твердое покрытие восстановят, скорее всего, не скоро - когда растает снег.

«Месяц точно, как раскопано. По грязи обходим. Я уже забыла, что копали, пошла тут по привычке», - рассказала горожанка.

Другая прохожая обратила внимание на соседство с коммунальной организацией. Но оно не помогает ускорить процесс реставрации тротуара.

«Рядом у нас ЖКО. Наверное, весну ждут. Если наступит - сделают», - рассудила пензячка.

С приходом теплой сухой погоды тротуар наверняка восстановят - коммунальщики это обязаны сделать. Но асфальт уже не будет целым полотном, в сквере появится заплатка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Туда бы свечечку влупить этажей так на 15.

Гость||

РКСНИКИ ВО ВСЕЙ КРАСЕ.

Гость||

Ерунда,там всё равно скоро всё свечками застраивать будут.

Гость||

Все свободные участки на Суворова будут застраиваться в ближайшее время. Участки уже у застройщиков.

Гость||

Насрали и свалили

Гость||

Коммунальщики они такие)

Имя: Гость
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