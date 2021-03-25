Из жизни

На улице Карпинского огромная лужа стала препятствием для людей

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Разбрызгивая воду, едут машины по улице Карпинского. У торца дома № 32 образовалась лужа. Там самое низкое место плюс много льда, который образует преграду для потока. В итоге он застаивается.

«Наросло просто, снега много», - рассказал пензенец.

Если автомобилисты вслепую пытаются объехать ямы, скрытые под водой, то пешеходы ищут места, где повыше. При этом рискуют скатиться по склону в лужу, одновременно уворачиваясь от брызг.

«Машина за машиной, идут и идут», - отметил пенсионер.

«Каждый год такое», - сообщил горожанин.

«Нехорошая дорога, даже летом. Тротуарчик узенький и машины. Маневрируем», - пожаловалась женщина.

Не все автомобилисты ставят себя на место пешеходов. Некоторые не сбавляют скорость, даже если видят, что по дороге идет человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Задержать ответственных и посадить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Каждый год такое», - сообщил горожанин.
А вы всё терпите и терпите. Голосуете и голосуете. Посмотрите в эту лужу и увидите реального виновника.

Гость||

Держитесь там, глупомордые.

Имя: Гость
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