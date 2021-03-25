На улице Карпинского огромная лужа стала препятствием для людей

Разбрызгивая воду, едут машины по улице Карпинского. У торца дома № 32 образовалась лужа. Там самое низкое место плюс много льда, который образует преграду для потока. В итоге он застаивается.
«Наросло просто, снега много», - рассказал пензенец.
Если автомобилисты вслепую пытаются объехать ямы, скрытые под водой, то пешеходы ищут места, где повыше. При этом рискуют скатиться по склону в лужу, одновременно уворачиваясь от брызг.
«Машина за машиной, идут и идут», - отметил пенсионер.
«Каждый год такое», - сообщил горожанин.
«Нехорошая дорога, даже летом. Тротуарчик узенький и машины. Маневрируем», - пожаловалась женщина.
Не все автомобилисты ставят себя на место пешеходов. Некоторые не сбавляют скорость, даже если видят, что по дороге идет человек.
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