На улице Карпинского огромная лужа стала препятствием для людей

25.03.2021 | 21:04

Разбрызгивая воду, едут машины по улице Карпинского. У торца дома № 32 образовалась лужа. Там самое низкое место плюс много льда, который образует преграду для потока. В итоге он застаивается.

«Наросло просто, снега много», - рассказал пензенец.

Если автомобилисты вслепую пытаются объехать ямы, скрытые под водой, то пешеходы ищут места, где повыше. При этом рискуют скатиться по склону в лужу, одновременно уворачиваясь от брызг.

«Машина за машиной, идут и идут», - отметил пенсионер.

«Каждый год такое», - сообщил горожанин.

«Нехорошая дорога, даже летом. Тротуарчик узенький и машины. Маневрируем», - пожаловалась женщина.

Не все автомобилисты ставят себя на место пешеходов. Некоторые не сбавляют скорость, даже если видят, что по дороге идет человек.