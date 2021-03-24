Из жизни

На Западной Поляне заменили остановку на почти такую же

Печать

Прохожие на Западной Поляне с интересом наблюдали за тем, что происходит на остановке общественного транспорта. Старый павильон (если можно его так назвать, ему всего полтора года) меняли на новый. Зачем - не все поняли, ведь конструктивно он не сильно отличается.

«Нормальная была остановка. Не то чтобы я ими пользовался, но смысла не вижу», - отметил молодой человек.

В мае 2019-го павильон отрезали от торговой точки и увезли. В июле исчез и киоск. Пензенцы приспособили дощечку и использовали ее как лавочку.

«Не надо было начинать этот процесс! Это малый бизнес сократили, и были приличные остановки», - высказался мужчина.

Через три месяца появился павильон нового образца, но без доски объявлений. Стенку сразу же залепили рекламой. Это учли создатели нового павильона, расположив сбоку деревянную поверхность, где можно клеить все что угодно.

Также за кадром сообщили, что эта остановка разрабатывалась с учетом опыта других городов, с современными тенденциями, а старая, установленная полтора года назад, - это уже прошлый век.

Горожане отмечают, что размер по-прежнему не позволит всем желающим скрыться от осадков, но внешний вид действительно лучше.

«Очень хорошо выглядит», - оценила прохожая.

«Думаю, она будет более современная и удобная для людей», - рассказала женщина.

Старый павильон отвезут на Бригадирский мост. Табличку сменили заранее, еще на прошлой неделе, немало удивив людей на Западной Поляне.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

ШИЛО НА МЫЛО МЕНЯЮТ, деньги отмывают наверное

Гость||

Белозерцев на бордюрах погорел,Кто-то погорит на остановках.Сынок наверное его

Гость||

А деревянные бруски по контуры крыши для чего - они через после пары дождей посинеют и начнут гнить - засунуть их архитектору который это придумал куда поглубже

Гость||

Гость писал(a):

А деревянные бруски по контуры крыши для чего - они через после пары дождей посинеют и начнут гнить - засунуть их архитектору который это придумал куда поглубже
Это все утверждается гл. архитектором области Иоффе - любителю виселиц и красных мостов.

Гость||

Вот вредители.

Гость||

Это называется обычное - наглое воровство ! Как менять бордюры.

Гость||

Это отголоски видимо. Большую часть то ещё не арестовали.

Гость||

Прошлый век - это дороги общественный транспорт в Пензе. Павильоны - это уже 19 век... Что с дизайном у этого полусарая? Профлист и несколько плоских стоек... это не остановка, это отстойник, от слова отстой...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте