На Западной Поляне заменили остановку на почти такую же

24.03.2021 | 20:51

Прохожие на Западной Поляне с интересом наблюдали за тем, что происходит на остановке общественного транспорта. Старый павильон (если можно его так назвать, ему всего полтора года) меняли на новый. Зачем - не все поняли, ведь конструктивно он не сильно отличается.

«Нормальная была остановка. Не то чтобы я ими пользовался, но смысла не вижу», - отметил молодой человек.

В мае 2019-го павильон отрезали от торговой точки и увезли. В июле исчез и киоск. Пензенцы приспособили дощечку и использовали ее как лавочку.

«Не надо было начинать этот процесс! Это малый бизнес сократили, и были приличные остановки», - высказался мужчина.

Через три месяца появился павильон нового образца, но без доски объявлений. Стенку сразу же залепили рекламой. Это учли создатели нового павильона, расположив сбоку деревянную поверхность, где можно клеить все что угодно.

Также за кадром сообщили, что эта остановка разрабатывалась с учетом опыта других городов, с современными тенденциями, а старая, установленная полтора года назад, - это уже прошлый век.

Горожане отмечают, что размер по-прежнему не позволит всем желающим скрыться от осадков, но внешний вид действительно лучше.

«Очень хорошо выглядит», - оценила прохожая.

«Думаю, она будет более современная и удобная для людей», - рассказала женщина.

Старый павильон отвезут на Бригадирский мост. Табличку сменили заранее, еще на прошлой неделе, немало удивив людей на Западной Поляне.