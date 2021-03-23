Жители улицы Батумской просят помощи в вывозе снега

23.03.2021 | 20:34

Валентина Михайловна не может выйти за ворота - дверь заблокирована. Накануне солнце растопило лед, пенсионерка сгоняла воду в сторону, но она снова натекла и замерзла. Дальше будет хуже, уверена жительница улицы Батумской.

«У нас затопит все, и мы голодные будем. Мы пенсионеры все, у нас погреба. Уже течет в погреб», - пожаловалась Валентина Михайловна.

С Батумской снег не вывозили ни разу. Трактор приезжал и сдвигал его с дороги на обочину, к домам. От ворот жители чистили сами. Мало кто мог позволить себе нанять машину и загрузить пару сугробов в кузов.

Батумская расположена в низине, в прошлые снежные годы улицу тоже подтапливало, но в этом людей ужасает количество осадков.

«Тает весной, и с горы - все к нам, чуть ли не до дома доходит. Тем более в этом году столько снега! И в подполе вода, потом все лето - сырость», - рассказала местная жительница Раиса Александровна.

В кладовых у населения хранятся запасы овощей, чтобы дотянуть до июня. Жители просят помощи у администрации города: хоты бы немного освободить улицу Батумскую от сугробов, иначе большая вода зальет дома по окна.