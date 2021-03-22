Пензенцы рискуют травмироваться на ледяном тротуаре на проспекте Победы

22.03.2021 | 20:43

Сразу же оценить то, что под ногами напротив дома № 95 на проспекте Победы, у одной из прохожих не вышло. Хотя песка нигде не видно, а тротуар, которым ежедневно пользуются тысячи горожан, гладкий и скользкий.

«Не знаю, я первый раз иду», - пояснила она.

«Уже привыкли все, ходим», - отметил мужчина.

«Скользковато, тяжеловато», - оценил пензенец.

«На четверку с минусом, а можно и три с плюсом поставить. В первый раз, что ли, такое? Все время так. Нового ничего не будет», - подчеркнул прохожий.

И это на фоне сообщений о большом количестве пострадавших из-за гололеда.