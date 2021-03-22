Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|22:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Пензенцы рискуют травмироваться на ледяном тротуаре на проспекте Победы

Печать

Сразу же оценить то, что под ногами напротив дома № 95 на проспекте Победы, у одной из прохожих не вышло. Хотя песка нигде не видно, а тротуар, которым ежедневно пользуются тысячи горожан, гладкий и скользкий.

«Не знаю, я первый раз иду», - пояснила она.

«Уже привыкли все, ходим», - отметил мужчина.

«Скользковато, тяжеловато», - оценил пензенец.

«На четверку с минусом, а можно и три с плюсом поставить. В первый раз, что ли, такое? Все время так. Нового ничего не будет», - подчеркнул прохожий.

И это на фоне сообщений о большом количестве пострадавших из-за гололеда.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Уже привыкли все, ходим», - отметил мужчина.
В каждой новости одни терпилы! И снова ведь проголосуют за единоросса (открытого или скрытого).

Гость||

Привет вам от Ивана, глупомордые.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте