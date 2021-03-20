Из жизни

Жители Жемчужного проезда идут домой по катку вместо лестницы

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На своих двоих скатиться или на пятой точке - таким вопросом всякий раз задаются пешеходы, когда добираются до лестницы у дома № 11 в Жемчужном проезде. Другой вопрос, была ли на самом деле конструкция со ступенями, или под слоем снега и льда - асфальтированное полотно с перилами.

«Там бетонная лестница. Ее никто не чистит. Головы разобьем - мы же ходим и в магазины, и везде. Катись себе... Сейчас песочком присыпали, получше стало. Кто постарше, за железку держится, молодые и так проходят», - рассказали местные жители.

Обувь на плоской подошве способствует бойкому спуску. На каблуках здесь и летом пройти будет некомфортно: по замечаниям старожилов, ступени разрушены.

Пенсионерку выручили перила - без них она бы точно вниз не сошла. Несмотря на песок, поверхность все равно скользкая.

Лестница была построена для удобства жильцов пятиэтажки № 11, поскольку первый подъезд расположен ниже остальных. Но, как ни странно, она не является общедомовым имуществом - это пояснили в управляющей компании «Жилфонд Железнодорожного района». Поэтому с конструкции никто не счищает снег, только дворник посыпает противогололедной смесью и жильцы иногда приносят песок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А это в Пензе везде так- все что с торца дома к общедомовой территории не относится. Как хочешь- так и живи, ходи, падай, поднимайся

Гость||

Дураки: идите по лестнице, а не по катку. Это из заголовка новости понятно

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