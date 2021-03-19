Уличный туалет на Жемчужной стал бесхозной постройкой

19.03.2021 | 21:04

Неузнаваемым стал когда-то важный объект на улице Жемчужной, лишившись дверей. Но, судя по узкой тропе, кто-то все же иногда пользуется нечищеным клозетом - бесхозной постройкой. Зря ее забросили, сожалеют прохожие.

«Я социальный работник, бегаю, мне обязательно нужен, не будешь же по комнатам просить у кого-то», - рассказала женщина.

«А если приедут с деревни какой-нибудь? И что тогда делать? Всегда нужны, только следить надо за ними», - отметил мужчина.

Этот туалет долгое время служил любителям спорта и зрителям хоккейных и футбольных баталий на площадке. Евгений Андреевич пришел посмотреть, в каком состоянии пребывает некогда известный «Луч» на улице Жемчужной.

«Помойка, что тут можно сказать. Это самое правильное слово», - пояснил прохожий.

Раньше все исправно функционировало: хоккейная коробка была целой, туалет - чистым. Ни то, ни другое не сохранилось. А ведь пензенцы были бы рады уличной уборной. Не во всяком торговом центре наведаешься в санузел, ближайший - на автовокзале.

«Нужны, только не такие, конечно», - подчеркнул горожанин.

В прошлом десятилетии были попытки возродить спортивную площадку. Из-за отсутствия интереса у молодежи предприниматель перестал вкладывать средства и силы. «Луч» погас, и все, что было связано с ним, тоже перестало приносить пользу.