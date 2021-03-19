Из жизни

Уличный туалет на Жемчужной стал бесхозной постройкой

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Неузнаваемым стал когда-то важный объект на улице Жемчужной, лишившись дверей. Но, судя по узкой тропе, кто-то все же иногда пользуется нечищеным клозетом - бесхозной постройкой. Зря ее забросили, сожалеют прохожие.

«Я социальный работник, бегаю, мне обязательно нужен, не будешь же по комнатам просить у кого-то», - рассказала женщина.

«А если приедут с деревни какой-нибудь? И что тогда делать? Всегда нужны, только следить надо за ними», - отметил мужчина.

Этот туалет долгое время служил любителям спорта и зрителям хоккейных и футбольных баталий на площадке. Евгений Андреевич пришел посмотреть, в каком состоянии пребывает некогда известный «Луч» на улице Жемчужной.

«Помойка, что тут можно сказать. Это самое правильное слово», - пояснил прохожий.

Раньше все исправно функционировало: хоккейная коробка была целой, туалет - чистым. Ни то, ни другое не сохранилось. А ведь пензенцы были бы рады уличной уборной. Не во всяком торговом центре наведаешься в санузел, ближайший - на автовокзале.

«Нужны, только не такие, конечно», - подчеркнул горожанин.

В прошлом десятилетии были попытки возродить спортивную площадку. Из-за отсутствия интереса у молодежи предприниматель перестал вкладывать средства и силы. «Луч» погас, и все, что было связано с ним, тоже перестало приносить пользу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Ну а почему воровские не хотят поддержать? Депутут на место выезжал? Бездельники с администрации ?

Гость||

Байден, остановись, что ты делаешь?

Гость||

Гость писал(a):

Байден, остановись,
Уже остановился, побежал сегодня по радуг... ОЙ! по трапу.

Гость||

все новости про пензу это туалет

Гость||

Их срочно надо отремонтировать привести в рабочие состояние и установить где не будь в центре. Сортир это тема нужная а то кроме дворов лифтов и подъездов ну не где больше справлять нужду

Гость||

Иностранцев туда надо пускать за евро и доллары!

Гость||

Кстате а вот туристы если по центру будут прогуливатся где им если приспичит?

Гость||

Гость писал(a):

Кстате а вот туристы если по центру будут прогуливатся где им если приспичит?
Где в Париже это делают? Прямо на газонах у кустиков. Толерантность и свобода у них.

Гость||

Туалет — и лучше кайфа нет, чем новый туалет

Стоит в саду сверкает, отражая солнца свет

Гость||

Покрасить.Повесить двери.Вычистить содержимое.Торжественное открытие с присутствием первых лиц региона и флешмобом.Очередная яркая победа,причем настоящая.

Гость||

Гость писал(a):

содержимое.Торжественное открытие с присутствием первых лиц региона и флешмобом.Очередная яркая победа
Нет, путь Украины нам ни к чему повторять.

Гость||

Я тоже иногда захожу а этот туалет освободить свой кишечник от каловых масс.

Гость||

Надо побольше таких туалетов ,только с дверьми ,чтобы человек зашел безбоязненно и выпустил фикалии в отхожее место ,сейчас 21век ,а мы по кустам мыкаемся.Давно уже пора заставить ссю Пензу такими туалетами,можно еще вдобавок деревянными тоже будет неплохо,наконец то подняли настоящую волнующую всех граждан нашего города тему.

Гость||

Я люблю сесть и подумать в таком туалете под акампонимент своей клоаки.А какой там прекрасный ностальгический запах.

Гость||

Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://bit.do/bazax

Имя: Гость
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