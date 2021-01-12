На улице Чкалова пенсионерка упала на нечищеном тротуаре

12.01.2021 | 21:01

Вместо тротуара на улице Чкалова - кочки и колеи. Он существует, но под слоем снега не виден. Проезжал трактор, заметны следы колес - наверное, пытался выровнять поверхность, - но осадки превратились в твердую массу и не поддались напору ковша.

«Тут вообще ходить невыносимо: идешь - скользко. Даже подняться негде - узко. Обочины грязные, с дороги счищается и идет на обочину», - пожаловалась местная жительница Ирина.

У водителей больше шансов и места для проезда, а у пешеходов вариантов мало: тротуары по обеим сторонам неудобны, щедро разбросанный песок не спасает положения.

«Я вчера даже упала! Хорошо, ребята молодые шли и подняли. Никто не убирается, а мы ходим. У нас наверху все магазины», - рассказала местная жительница Анна Гавриловна.

Жалуются больше пожилые люди. Хотя они и на самоизоляции, но за продуктами или в аптеку им выходить все же нужно.