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Из жизни

На улице Чкалова пенсионерка упала на нечищеном тротуаре

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Вместо тротуара на улице Чкалова - кочки и колеи. Он существует, но под слоем снега не виден. Проезжал трактор, заметны следы колес - наверное, пытался выровнять поверхность, - но осадки превратились в твердую массу и не поддались напору ковша.

«Тут вообще ходить невыносимо: идешь - скользко. Даже подняться негде - узко. Обочины грязные, с дороги счищается и идет на обочину», - пожаловалась местная жительница Ирина.

У водителей больше шансов и места для проезда, а у пешеходов вариантов мало: тротуары по обеим сторонам неудобны, щедро разбросанный песок не спасает положения.

«Я вчера даже упала! Хорошо, ребята молодые шли и подняли. Никто не убирается, а мы ходим. У нас наверху все магазины», - рассказала местная жительница Анна Гавриловна.

Жалуются больше пожилые люди. Хотя они и на самоизоляции, но за продуктами или в аптеку им выходить все же нужно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Я сегодня у маг.Весна на шпагат первый раз в жизни сел,вот такой ледышок. Портки порвал,но ерунда,по шву.

Гость||

Мегановость

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