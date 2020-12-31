Пензячка лишилась батареи после визита коммунальщиков

31.12.2020 | 19:52

В квартире Елены Николаевны на Дружбы, 2, теперь нет важнейшей детали - в спальне отсутствует отопительный прибор, внутри которого циркулирует теплоноситель. Его срезали представители управляющей компании.

«Уже не знаю, сколько мучаюсь с этим отоплением. Куда только не обращалась! Вчера пришли, открутили батарею, слили что-то, потом говорят: надо батарею снимать. И где они ее открывали, там никак не могли закрыть, поэтому сняли. Дома поставили каких-то два крана», - рассказала женщина.

Радиатор вынесли в подъезд. Ночь Елена Николаевна провела в холоде. Остальные батареи тоже не очень хорошо обогревают.

Проблеме много лет. Старая двухэтажка признана аварийной в 2013-м, с той поры управляющие компании не баловали жильцов вниманием.

Под хлипкой дверью в подъезде - громадная щель, ледяной воздух проникает в квартиры на первом этаже. Фундамент рассыпался, стены потрескались. На холод люди жалуются не первый год.

В 2018 году дверь совсем развалилась, ее выбросили, и подъезд стал доступен всем ветрам. Жильцы сами отыскали какое-то полотно, повесили - слабая, но защита.

Елена Николаевна рассчитывала: когда решится проблема с батареями, их промоют, станет теплее. В результате лишилась радиатора совсем.

«Вообще лед. Краны поставили какие-то... как хочешь, так и выживай. На улице зима, а дома холод», - пожаловалась пензячка.

В управляющей компании пояснили: все, что до радиатора - общедомовое имущество, неисправные краны заменили. Батареи - собственность жителей, новые они должны приобретать сами. Именно эту даже промыть нельзя, поскольку она плотно забита и уже подтекает.

Если Елена Николаевна купит радиатор, то его установят в тот же день.