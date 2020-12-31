Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|21:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензячка лишилась батареи после визита коммунальщиков

Печать

В квартире Елены Николаевны на Дружбы, 2, теперь нет важнейшей детали - в спальне отсутствует отопительный прибор, внутри которого циркулирует теплоноситель. Его срезали представители управляющей компании.

«Уже не знаю, сколько мучаюсь с этим отоплением. Куда только не обращалась! Вчера пришли, открутили батарею, слили что-то, потом говорят: надо батарею снимать. И где они ее открывали, там никак не могли закрыть, поэтому сняли. Дома поставили каких-то два крана», - рассказала женщина.

Радиатор вынесли в подъезд. Ночь Елена Николаевна провела в холоде. Остальные батареи тоже не очень хорошо обогревают.

Проблеме много лет. Старая двухэтажка признана аварийной в 2013-м, с той поры управляющие компании не баловали жильцов вниманием.

Под хлипкой дверью в подъезде - громадная щель, ледяной воздух проникает в квартиры на первом этаже. Фундамент рассыпался, стены потрескались. На холод люди жалуются не первый год.

В 2018 году дверь совсем развалилась, ее выбросили, и подъезд стал доступен всем ветрам. Жильцы сами отыскали какое-то полотно, повесили - слабая, но защита.

Елена Николаевна рассчитывала: когда решится проблема с батареями, их промоют, станет теплее. В результате лишилась радиатора совсем.

«Вообще лед. Краны поставили какие-то... как хочешь, так и выживай. На улице зима, а дома холод», - пожаловалась пензячка.

В управляющей компании пояснили: все, что до радиатора - общедомовое имущество, неисправные краны заменили. Батареи - собственность жителей, новые они должны приобретать сами. Именно эту даже промыть нельзя, поскольку она плотно забита и уже подтекает.

Если Елена Николаевна купит радиатор, то его установят в тот же день.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пускай прекратят платить всем домом и комунальщики сами придут. Вариант второй собраться мужикам из дома и сходить к этим специалистам в гости. И тактично но настойчиво попросить их все исправить. Думаю и дверь и трубы после визита мужиков очень быстро починят.

Гость||

После визита мужиков отправят подальше и все будет по закону.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте