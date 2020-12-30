Сетевое издание|18+|Среда|30 дек 2020|20:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензячку возмутило уведомление в квитанции за домофон

Печать

Если бы просто подняли цену - это одно, но уведомление в платежном документе возмущает до глубины души, говорит пенсионерка из дома № 44а на Карпинского.

«Нам прислали квитанцию за обслуживание домофона в 2021 году по тарифам 2020 года, причем прошлый год я 636 рублей платила, а сейчас - 684. На 48 рублей больше! Между прочим, каждый год так присылают», - рассказала Тамара Васильевна.

Возмущение вызывает именно указание на то, что обслуживание домофона в 2021-м обойдется по тарифам 2020-го, хотя в реальности суммы возросли. Журналисты «Службы 11» обратили внимание на то, что внизу более мелким шрифтом помечено: при оплате за весь год сразу. В этом кроется хитрость.

А Тамару Васильевну возмутило еще одно нововведение, на которое жаловалась и жительница улицы Беляева: в квитанции появилась графа «НДС». На Карпинского такой тоже не было.

«В том числе НДС 114 рублей» - а причем здесь НДС? Раньше не писали, а в этом написали», - пояснила Тамара Васильевна.

Юрист прокомментировал ситуацию: если общая сумма, прописанная в договоре, не меняется, то отдельная графа с НДС не считается нарушением, если же стоимость услуги увеличивается, то стоит жаловаться.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте