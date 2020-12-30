Пензячку возмутило уведомление в квитанции за домофон

30.12.2020 | 20:45

Если бы просто подняли цену - это одно, но уведомление в платежном документе возмущает до глубины души, говорит пенсионерка из дома № 44а на Карпинского.

«Нам прислали квитанцию за обслуживание домофона в 2021 году по тарифам 2020 года, причем прошлый год я 636 рублей платила, а сейчас - 684. На 48 рублей больше! Между прочим, каждый год так присылают», - рассказала Тамара Васильевна.

Возмущение вызывает именно указание на то, что обслуживание домофона в 2021-м обойдется по тарифам 2020-го, хотя в реальности суммы возросли. Журналисты «Службы 11» обратили внимание на то, что внизу более мелким шрифтом помечено: при оплате за весь год сразу. В этом кроется хитрость.

А Тамару Васильевну возмутило еще одно нововведение, на которое жаловалась и жительница улицы Беляева: в квитанции появилась графа «НДС». На Карпинского такой тоже не было.

«В том числе НДС 114 рублей» - а причем здесь НДС? Раньше не писали, а в этом написали», - пояснила Тамара Васильевна.

Юрист прокомментировал ситуацию: если общая сумма, прописанная в договоре, не меняется, то отдельная графа с НДС не считается нарушением, если же стоимость услуги увеличивается, то стоит жаловаться.