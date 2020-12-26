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Из жизни

Пензячка об Олимпийской аллее: Новогодняя сказка из детства

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Перед долгожданным праздником преображается не только центр города, но и лесопарк. Антонина Михайловна одной из первых обнаружила на Олимпийской аллее волшебной красоты оленя. У красавца не только рога золотом горят, но и сам он весь сверкает огнями.

«Вечером гуляю с палками, с лыжами. Такая красота!» - отметила жительница Пензы Антонина Олисова.

Олень готов увезти в волшебную страну любого, кто сядет в сверкающие сани. Главное - верить в чудо.

«Такие сказки в детстве в новогоднюю ночь показывали. Глаз радуется, настроение повышается, да еще и погода снегом одарила - это все очень радует», - добавила Антонина Олисова.

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Гость||

Красота говоришь,завтра возьму совковую лопату будет еще красивее (обещаю)

Гость||

Как повезло с этим народом правителям всё ,что ни есть принимает с радостью, много не просит, красоты и вкуса нет

Имя: Гость
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