На улице Ладожской люди перестали пользоваться тротуаром из-за гололеда

25.12.2020 | 20:53

Грязь на тонком слое снега не спасает, а только ухудшает положение нетвердо стоящих на ногах людей. В силу возраста и болезней пожилые еле передвигаются в период гололеда. Им трудно удержать равновесие.

«Снег, а под ним лед. Нога поехала - и не сориентируешься! Уметь надо падать», - отметил горожанин.

На Ладожской немало таких опасных участков. Например, тротуар вдоль бокового фасада дома № 109, ведущий от основной дороги во дворы. Летом он не пустует, а зимой из-за толстого слоя льда редко кто решается подняться на асфальтовую полосу.

«Я хожу там, где машины, выбираю, где растаяло. Машина едет - я в сторону отхожу. А здесь вообще боюсь, никогда не чистили за всю зиму. Очень опасно», - пожаловалась пенсионерка.

Выбор - идти наперерез авто или по отмостке. Не подвергать же риску свою жизнь.

Александр Иванович советует стараться удерживать равновесие и быть начеку: никто не застрахован от травм зимой.

«По обстановке надо смотреть, чтобы не сломать ни ногу, ни руку», - пояснил он.

Но все же тротуар почистить не мешало бы. Ожидаемая оттепель - не дворник, проблему не решит, а лишь усугубит ее.