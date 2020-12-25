Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|23:03
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Из жизни

На улице Ладожской люди перестали пользоваться тротуаром из-за гололеда

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Грязь на тонком слое снега не спасает, а только ухудшает положение нетвердо стоящих на ногах людей. В силу возраста и болезней пожилые еле передвигаются в период гололеда. Им трудно удержать равновесие.

«Снег, а под ним лед. Нога поехала - и не сориентируешься! Уметь надо падать», - отметил горожанин.

На Ладожской немало таких опасных участков. Например, тротуар вдоль бокового фасада дома № 109, ведущий от основной дороги во дворы. Летом он не пустует, а зимой из-за толстого слоя льда редко кто решается подняться на асфальтовую полосу.

«Я хожу там, где машины, выбираю, где растаяло. Машина едет - я в сторону отхожу. А здесь вообще боюсь, никогда не чистили за всю зиму. Очень опасно», - пожаловалась пенсионерка.

Выбор - идти наперерез авто или по отмостке. Не подвергать же риску свою жизнь.

Александр Иванович советует стараться удерживать равновесие и быть начеку: никто не застрахован от травм зимой.

«По обстановке надо смотреть, чтобы не сломать ни ногу, ни руку», - пояснил он.

Но все же тротуар почистить не мешало бы. Ожидаемая оттепель - не дворник, проблему не решит, а лишь усугубит ее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Шёл второй месяц как коммунальщики во главе с абсолютно бесполезным мэром Лузгиным не могут посыпать тротуары песком.

Гость||

На Красной второй месяц не могут убрать лёд с дороги , после ремонта коммуникаций

Гость||

Живу рядом, вижу картину каждый год и почему не чего не чего не делается.

Гость||

На сайте рэ-жэ-дэ, ОАО «РЖД» "проиндексирует оплату труда работников с октября на 1%. " А цены скакнули сами знаете... шакалы, Я ПРОКЛИНАЮ ВАС.

Имя: Гость
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