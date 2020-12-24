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Из жизни

На улице Ладожской разбросанные отходы не убирают месяцами

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С теплотой вспоминают о дворнике жители Ладожской, 115. Когда контейнерная площадка была закреплена за ним, он очищал ее ежедневно, за исключением нескольких случаев, о которых люди теперь предпочитают не думать. Ведь в прошлом у баков было не так грязно, а в последние два года разбросанные отходы не выметают месяцами - с тех пор, когда начала действовать «мусорная реформа».

«Неприятно, конечно», - отметила женщина.

«С осени один раз приехали, убрались и больше не убирались. Крупногабаритный мусор убирают, а это вообще не подметается. А кто-то деньги получает», - возмутился пенсионер.

Кто-то действительно получает, поскольку городской бюджет выделяет средства на очистку площадок у контейнеров. Но засоряют их чаще: люди выбрасывают строительные отходы, хотя должны самостоятельно отправлять на полигон.

Жители оплачивают вывоз ТКО (бытовой мусор) и очистку корзин для пластиковых бутылок.

Но пензенцы платят еще и налоги, которые поступают в казну областного центра. То есть деньги горожан идут также на уборку контейнерных площадок.

«Нельзя не платить, но дело в том, что нужно платить именно за что-то. За невыполненную работу? У нас ящики с пластмассовыми бутылочками летом так и стоят», - пожаловалась местная жительница.

Не сметенный вовремя мусор разлетается повсюду. По двору Ладожской, 115, разбросаны объедки, осколки, обрывки. Внутриквартальную дорогу очищает лишь ветер, перемещая отходы к другим домам на Ладожской.

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Гость||

Не может быть. Стабильность, развитие.

Гость||

Вот она реальная жизнь. Закон о вывозе ТБО принят, а вот не чего не изменилось, цены подняли,а грязи на контейнерных площадках стало больше и так не только на Ладожской ,115. так по всему городу, выходит управление ЖКХ не работает и не контролирует деятельность служб ответственных за благоустройство.

Гость||

Так вам и надо.

Гость||

Да ,что ж такое происходит то ,да не уж то так может быть ?

Гость||

А в фавеллах так.

Гость||

Жapкиe дeвyшки ищyт eбли на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/chpoking

Имя: Гость
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