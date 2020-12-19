Сетевое издание|18+|Суббота|19 дек 2020|20:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Замерзающий в доме пензенец вторую неделю ждет ответа на заявки

Печать

Даже в подъезде батареи горячие, а вот в квартире жителя дома № 10а на улице Кулибина радиатор прохладный. Он остыл после перебоев на теплосетях. Времени для устранения проблемы было достаточно, но специалисты так ничего сделать и не смогли.

«Все началось 3 декабря, когда то ли авария была, то ли регулировали теплопункт. Во всем доме отключили отопление. Потом его включили, а моя батарея не согрелась», - рассказал Григорий Иванович.

Он позвонил в управляющую компанию, чтобы ему пришли на помощь, ждал дома всю пятницу, но впустую. В субботу пришлось набирать номер телефона аварийной службы.

«Никто не пришел! Но заявку приняли. 6-го пришел сантехник, сказал, что нет чердака, так что воздух спускать должны сами жильцы. Я как-то удивился, ведь читал же, что нельзя чего-то там в этой батарее делать без специального образования», - пояснил пенсионер.

Григорий Иванович, будучи человеком ответственным, в период пандемии остается дома. Если бы на его месте был другой человек, то не знал бы, как поступить, но опытный пользователь сел за ноутбук. Если звонки можно игнорировать, то письменные жалобы - нет: есть доказательства, что о проблеме сообщено.

«Сколько я обращений написал! С 6-го числа начал заявки электронные отправлять - и по сегодняшний день. Всего 11 обращений», - указал мужчина.

Реакции по-прежнему нет. Между тем страдают и другие квартиры, расположенные по одному стояку. Батареи горячие только на верхнем этаже.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Дед иди сам в подвал и выпускай воздух из стояка, никто к тебе не придет или сиди мёрзни дальше. Ты главное плати вовремя!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Реакции по-прежнему нет.
А он может и фронтовик или сын фронтовика. Смотрите молодое поколение как относятся к пожилым людям. С вами будет ещё хуже при таком подходе к нуждам граждан России.

Гость||

Помогите человеку! Один день в запасе.В понедельник Губернатор вздрогнет,а вместе с ним все кто за это отвечает.

Гость||

,а вместе с ним все кто за это отвечает.

Да ниче им не будет, стояк работает наполовину

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он позвонил в управляющую компанию
Чудной, такие вопросы в Пензе решаются на уровне губернатора.

Гость||

Дед, открути отвёрткой воздухоотводчик на радиаторе, выпусти воздух, закрути обратно и будет тебе счастье

Гость||

Вероятно нужен акт суицида на городской площади в присутствии журналистов,может тогда обратят внимание на нужды старика?

Гость||

губер такой, что при нем и приказы пустые и спроса нет потому что везде депросы, а из сетей его мнение

Гость||

А дед авансом за отопление заплатил? Сейчас вовремя оплаченные услуги не гарантируют факт их получения, а вот оплата авансом (тем более квитанции же принесли) глядишь и поможет...

Гость||

Согласно жилищного кодекса, стояк- общедомовое имущество, а отопительный прибор- имущество собственника жилого помещения. Стояк работает, УК по закону не обязана выпускать воздух из радиатора. Так, что тут даже Губер не поможет. Тут либо сам, либо за бабло, другого выхода нет.

Гость||

Гость писал(a):

Дед, открути отвёрткой воздухоотводчик на радиаторе, выпусти воздух, закрути обратно и будет тебе счастье
Кран Маевского. Какой воздухоотводчик, жертва ЕГЭ?

Но кручение крана Маевского тоже не поможет, ибо пробка может стоять в другом месте

Гость||

20:14

Ты тупой? Тебе же написали, что стояк работает!!! Кран Маевского это до потопа ещё было, данная штука называется ручной воздухоотводчик, сециалиЗД ты наш грамотный

Гость||

Оригинальный кран Маевского был немного другой конструкции, а это возлухоотводчик, хотя принцип один и тот же

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте