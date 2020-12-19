Замерзающий в доме пензенец вторую неделю ждет ответа на заявки

19.12.2020 | 19:00

Даже в подъезде батареи горячие, а вот в квартире жителя дома № 10а на улице Кулибина радиатор прохладный. Он остыл после перебоев на теплосетях. Времени для устранения проблемы было достаточно, но специалисты так ничего сделать и не смогли.

«Все началось 3 декабря, когда то ли авария была, то ли регулировали теплопункт. Во всем доме отключили отопление. Потом его включили, а моя батарея не согрелась», - рассказал Григорий Иванович.

Он позвонил в управляющую компанию, чтобы ему пришли на помощь, ждал дома всю пятницу, но впустую. В субботу пришлось набирать номер телефона аварийной службы.

«Никто не пришел! Но заявку приняли. 6-го пришел сантехник, сказал, что нет чердака, так что воздух спускать должны сами жильцы. Я как-то удивился, ведь читал же, что нельзя чего-то там в этой батарее делать без специального образования», - пояснил пенсионер.

Григорий Иванович, будучи человеком ответственным, в период пандемии остается дома. Если бы на его месте был другой человек, то не знал бы, как поступить, но опытный пользователь сел за ноутбук. Если звонки можно игнорировать, то письменные жалобы - нет: есть доказательства, что о проблеме сообщено.

«Сколько я обращений написал! С 6-го числа начал заявки электронные отправлять - и по сегодняшний день. Всего 11 обращений», - указал мужчина.

Реакции по-прежнему нет. Между тем страдают и другие квартиры, расположенные по одному стояку. Батареи горячие только на верхнем этаже.