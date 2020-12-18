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Из жизни

Новый домофон на Ладожской не имеет связи с квартирами

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Когда в одном из подъездов дома № 105 на улице Ладожской поменяли домофон на более современный, с функцией видеосвязи, обозначились проблемы. Трубка не всегда реагирует на звонок, особенно, в последнее время. Житель дома провел эксперимент - ничего не произошло: его жена не слышала, что в квартиру звонят.

«Как новую дверь поставили, все началось. То одна соседка жаловалась: вообще не слышно было. Теперь уже больше недели никак не дозвонюсь в квартиру», - сообщил Владимир Николаевич.

Связь не налажена не только с квартирой, но и с фирмой, которая обслуживает автоматический замок.

«Хотел вызвать. Женщина отвечает: «Я вас слушаю», идет музыка минуты две, потом замолкает, потом опять - человек, музыка. И сняли с телефона 40 рублей», - рассказал горожанин.

Его жена сама сходила и сделала в организации заявку. Мастера обещали направить в течение трех дней. Срок прошел, так что можно снова начинать нервничать.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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