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Из жизни

На улице Фурманова две недели не могут включить фонари

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Благоустройству жители нескольких домов на улице Фурманова рады - давно ждали обновления общего двора. Но при этом люди не могут не замечать недостатки, которые остались неисправленными. Самая существенная претензия - фонари не горят до сих пор. Территория по-прежнему погружается вечерами во мрак, хотя времени с их установки прошло немало.

«Недели две точно, может, даже три висят они. 20 лет просили, сквер был заросший. Попилили, и то хорошо», - отметил местный житель.

Времени на завершение всех работ было достаточно. Началось преобразование двора, расположенного в квадрате домов № 1а, 13, 15 и 19, еще в июне, а в июле местные активисты пригласили съемочную группу «Службы 11», чтобы показать недостатки. Например, тротуар у одной из девятиэтажек был, а теперь его не предусмотрели.

«Здесь детская площадка, все запроектировано правильно, но не включили в план дорожку. Многие ходят, и инвалиды тоже, но она в план не вошла. Говорят, делать ее не будут», - пожаловался Геннадий Васильевич.

Другая активистка обратила внимание на то, что строительные отходы побросали на месте.

«Они весь мусор, камни, кирпичи оставили и говорят, что не будут убирать. А кто будет?» - возмутилась Татьяна Петровна.

Простой эксперимент с палочкой показал, что асфальт легко разрушается. На тот момент еще не везде уложили бордюры. Принимали работы не с первого раза.

«Сделают, приедут начальники и говорят: немножко вкривь. И они опять убирают асфальт, выбрасывают, опять ровно делают. И смех и грех, так нельзя делать. Бордюры новые выбрасывают, в машину грузят, увозят, опять привозят и втыкают», - сообщил Вячеслав.

Если бы изначально сделали все как надо, то и на соседний двор материалов бы хватило.

По какой-то причине освещение двора монтировали не одновременно с остальными работами, а зимой. Столбы вкопали в мерзлую землю, а сверху еще и присыпали. Некрасиво, но с виду надежно.

Местные стараются на недоработки не обращать внимания - все-таки ждали благоустройства много лет. Главное - чтобы фонари наконец начали светить.

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