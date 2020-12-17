В Пензе на путепроводе опасно накренилась световая опора

17.12.2020 | 20:10

Пензенец заметил пугающие изменения на путепроводе, который соединяет улицу 8 Марта и Арбеково. Одна из световых опор опасно накренилась. Складывается ощущение, как будто она держится за счет натянувшихся проводов. Кроме того, обращает на себя внимание пешая зона, которая нуждается в ремонте.

«Неудобно. Столб наклонился, и тротуар в порядок не приводится, не убирается. Очень тяжело и неудобно людям ходить», - пожаловался Евгений.

Лестница, дающая возможность подняться на мост со стороны улицы 8 Марта, также нуждается в реставрации. Сотрудники ЖКХ за ее противогололедной обработкой следят - на ступенях видны соль и песок. А вот сами они разрушаются.

Пешеходный путь в Арбеково очень важен.

«Там транспорт ездит и пешком ходят люди», - пояснил мужчина.

А летом на путепроводе можно делать фотосъемку следов астронавтов на лунной поверхности. Песка, грязи здесь много - видимо, это отложения, оставшиеся после зимы. Сюда же смывает и сдувает то, что в холодное время года оказывается на автодороге.

«Все с проезжей части. В дождик грязь получается, тяжело ходить, весь грязный идешь. Очень хотелось бы новый асфальт и чтобы покрасили, чтобы глаз радовался», - отметил горожанин.

Если за проезжей частью внимательно следят, регулярно проводят капитальный ремонт, то тротуар остается в заброшенном состоянии. Может быть, потому что дорогой ежедневно пользуются тысячи людей, а им - в разы меньше.