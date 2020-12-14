В Пензе за контейнерной площадкой появилась стихийная свалка

14.12.2020 | 20:55

Контейнерная площадка рядом со строением № 18 на улице Фрунзе есть, но почему-то мусор бросают рядом, прямо за оградой. То ли кусты привлекают хулиганов, то ли еще что-то, но факт остается фактом: территория постепенно превращается в стихийную свалку.

Причем собираются там не только пищевые отходы и бутылки, но и строительные материалы. Куски старого шифера принесли откуда-то и аккуратно сложили - явно думали использовать их, но как будто позабыли о тайнике.

А ведь рядом детская площадка, рассказывали местные жители еще летом.

«Это как построили давным-давно, так и живут люди. Хорошо еще крышу сделали, а то с крыши текло», - отмечала пенсионерка.

Может, старый шифер как раз остался после капремонта. Но почему-то о нем позабыли, как и о том, что двор благоустроить надо. Пожеланий у людей много.

«Лавочки пусть сделают нам, песочек привезут. Где детям играть? Ничего нет», - жаловалась женщина.

Теперь никто из местных жителей не вышел, чтобы рассказать о проблеме. В бывшем общежитии активистов в этот раз не оказалось. Возможно, потому и территория рядом с домом в таком состоянии. Нет тех, кто бы часто и настойчиво обращался в управляющую компанию, чтобы заставить коммунальщиков убрать мусор.