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Из жизни

Пензенцы недовольны переносом мусорки на улице Шмидта

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Перенос контейнерной площадки с улицы Ленина на 9-е Января делает путь с пакетами для мусора длинным и неудобным. И даже опасным, говорят жители 17-го дома. Если раньше можно было срезать и пойти по дворам старых «сталинок», то теперь их нет, там строительная площадка, огороженная забором. Нужно идти в обход.

«Недовольны. Перенесли очень далеко контейнерную площадку. И она неудобная, к ней нет асфальта, грязь», - сообщила пензячка.

Не все жители микрорайона несут далеко отходы. Есть несознательные.

«Площадка была благоустроена, нам было удобно. А теперь много кругов наворачиваешь, в итоге выбрасывают за забор мусор», - рассказала женщина.

Причины переноса контейнерной площадки остались для жителей неизвестными.

«Мы обращались в свою компанию. Они сказали, что не имеют никакого отношения», - отметила местная жительница.

«Никто ничего не знает. Я пенсионер, я днем, я могу. Но многие... особенно ночью, там сейчас скользко!» - пожаловалась горожанка.

Песком не посыпают, а по тротуару должны ходить жители целого микрорайона. Все из-за того, что контейнерную площадку перенесли, говорят люди.

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Гость||

Что за чушь несет горожанка, которая пенсионер и днем может, но многие, особенно ночью? Журналюшки из Пензадебилинформ: вы читаете свои пасквили?

Имя: Гость
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