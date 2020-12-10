Контейнерная площадка на проспекте Строителей выглядит все хуже

10.12.2020 | 21:04

На проспекте Строителей, где за домом № 17а стоит контейнерная площадка с постепенно исчезающей оградой. Она и прежде вызывала недовольство людей, особенно тех, кто живет рядом: смотреть на такую картину не хочется.

Теперь же внешний помойки стал еще хуже. От забора почти ничего не осталось, ветер растаскивает пакеты и бумаги по округе. Впрочем, есть и те, кто привык. Ходят ежедневно, разрушения конструкции не замечают.

«А что? Они везде такие. Здесь и не было загородки», - рассказала горожанка.

Забор виден на кадрах, снятых относительно недавно - весной, в марте. Журналистов пригласил неравнодушный горожанин, который пытался понять, почему от мусорной реформы контейнерная площадка стала только хуже.

«В прошлом году давал заявку, обещали на этот. В этом году звоню в районное «Коммунальное хозяйство», а они меня переадресовывают на городское. Звоню в городское, а они - в районное», - пояснил местный житель Александр Сергеевич.

Есть вопросы и к вывозу крупногабаритных отходов, таких как, к примеру, спиленные части деревьев. Поскольку это земля муниципальная, город обязан заключить контракт со специализированной организацией.

Районные власти нанимают и человека с метлой, который следит за чистотой внутри ограды, в данном случае - внутри условной территории площадки.

«Прикреплен дворник. Но везде так, еще ветер все разносит. Такая площадка, здесь постоянно так. Не соответствует норме», - отметила женщина.

Может быть, предание проблемы широкой огласке заставит чиновников от ЖКХ обратить внимание на площадку внутри дворов. С дороги ее не видно, видимо, оттого она и запущенна.