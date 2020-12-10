Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|22:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Контейнерная площадка на проспекте Строителей выглядит все хуже

Печать

На проспекте Строителей, где за домом № 17а стоит контейнерная площадка с постепенно исчезающей оградой. Она и прежде вызывала недовольство людей, особенно тех, кто живет рядом: смотреть на такую картину не хочется.

Теперь же внешний помойки стал еще хуже. От забора почти ничего не осталось, ветер растаскивает пакеты и бумаги по округе. Впрочем, есть и те, кто привык. Ходят ежедневно, разрушения конструкции не замечают.

«А что? Они везде такие. Здесь и не было загородки», - рассказала горожанка.

Забор виден на кадрах, снятых относительно недавно - весной, в марте. Журналистов пригласил неравнодушный горожанин, который пытался понять, почему от мусорной реформы контейнерная площадка стала только хуже.

«В прошлом году давал заявку, обещали на этот. В этом году звоню в районное «Коммунальное хозяйство», а они меня переадресовывают на городское. Звоню в городское, а они - в районное», - пояснил местный житель Александр Сергеевич.

Есть вопросы и к вывозу крупногабаритных отходов, таких как, к примеру, спиленные части деревьев. Поскольку это земля муниципальная, город обязан заключить контракт со специализированной организацией.

Районные власти нанимают и человека с метлой, который следит за чистотой внутри ограды, в данном случае - внутри условной территории площадки.

«Прикреплен дворник. Но везде так, еще ветер все разносит. Такая площадка, здесь постоянно так. Не соответствует норме», - отметила женщина.

Может быть, предание проблемы широкой огласке заставит чиновников от ЖКХ обратить внимание на площадку внутри дворов. С дороги ее не видно, видимо, оттого она и запущенна.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Может быть, предание проблемы широкой огласке

А где она эта широкая огласка? на пензинформ?

Гость||

Гость писал(a):

А где она эта широкая огласка? на пензинформ?
Предать широкой огласке на «ПензаИнформ» равносильно выходу под купол цирка с заполненным залом. Очень широкая огласка. Но в пределах цирка.

Гость||

Площадка выглядит все хуже.Мы тоже не молодеем.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте