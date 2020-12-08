В Пензе активистка раскритиковала обработку дворов и тротуаров песком

08.12.2020 | 20:52

То, как обрабатывают дворы и тротуары песком и солью, возмутило активистку с Западной Поляны. Она жалуется, что в некоторых местах ни горсти реагентов не бросили, сплошной гололед. Под ее критику попали улицы Мира, Попова, Ленинградская.

«Неужели нельзя нашим коммунальщикам хотя бы где-то между дворовыми территориями посыпать? Это же все делается для людей. Вот мы сейчас к Новому году украшаем город, чтобы он был красивый, а о людях не думаем: как люди ходят, где, удобно ли им?» - возмутилась местная жительница Тамара Сергеевна.

Нужно наказывать нерадивых коммунальщиков, призывает активистка, может, таким образом удастся заставить их принимать оперативные меры. Ведь лед образовался даже не на этой неделе, а к его появлению почему-то подготовиться не успели.

«Везде возле домов, где живут люди, надо стараться - дворникам, кому ли... Наши управляющие компании плевать хотели на все. Хотелось бы, чтобы люди, которые отвечают за эти территории, немножко понимали, что все могут упасть и оказаться в больнице. Хотелось бы, чтобы под ногами было спокойно», - отметила женщина.

Активистка заметила закономерность: с каждым годом борются со льдом на улицах все хуже и хуже. Лишь в некоторых дворах она видит песок.