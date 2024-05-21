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Происшествия

На ул. Бекешской автолюбительница за рулем Omoda сбила пешехода

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На улице Бекешской в Пензе под колесами автомобиля оказалась женщина. Авария произошла в 16:40 понедельника, 20 мая.

По предварительным данным, около дома № 43 43-летняя автолюбительница за рулем Omoda сбила 35-летнюю женщину.

О происшествии сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте», они опубликовали видео, снятое на месте наезда. В кадр попала иномарка, стоявшая на проезжей части напротив остановки. Поодаль от машины, у бордюра, лежала сбитая женщина.

«За рулем белого кроссовера была автоледи. Она разговаривала по телефону», - рассказал очевидец.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по области, пешехода госпитализировали с травмами. По факту случившегося проводят проверку.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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