На видео попал момент наезда на ребенка на проспекте Победы

В Пензе на видео попал момент ДТП с ребенком-пешеходом. Мальчика сбил водитель легкового автомобиля на проспекте Победы.
Ролик распространился в соцсети «ВКонтакте» в среду, 22 мая. На кадрах - нерегулируемый пешеходный переход у Монумента воинской и трудовой славы. Автомобилисты остановились, чтобы пропустить двух школьников, ожидавших возможности перейти дорогу.
Мальчики стали пересекать проезжую часть бегом. Один из них опередил товарища, у самого тротуара его сбил водитель легковой машины, решивший не останавливаться у зебры. Школьник оказался на капоте, проехал несколько метров, упал, а после поднялся и на четвереньках заполз на газон.
Водитель же не стал тормозить, поехал дальше. Его догнал автомобилист-очевидец ДТП и велел вернуться.
«Это видео нужно передать в ГИБДД», «Водитель, который догнал, красавчик», «Причинение тяжких повреждений, тут уже уголовка, а не административка, ребенок просто в состоянии шока, может и вскочить, и побежать, но удар сильный был, травмы серьезные по-любому есть», - прокомментировали ДТП пензенцы.
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