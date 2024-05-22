На Олимпийской аллее сбили 6-летнего мальчика

Вечером во вторник, 21 мая, на Олимпийской аллее в Пензе 19-летний юноша на самокате сбил 6-летнего мальчика.
Это случилось в 17:50. После осмотра медицинскими работниками ребенок был отпущен, сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Проверку по факту случившегося проводит ГИБДД.
С наступлением теплых дней в Пензенской области начались проблемы с самокатчиками, которые создают аварийные ситуации.
Так, 19 мая около 10:00 в Заречном на улице Литке человек на электросамокате сбил 55-летнюю велосипедистку. Она получила травмы, а виновник скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция.
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