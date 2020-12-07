Сетевое издание|18+|Понедельник|7 дек 2020|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Территория у остановки на улице Кирова нуждается в уборке

Печать

Чего только не насмотрятся ребятишки, приезжающие в детскую библиотеку на улице Кирова! За одноименной остановкой - свалка, скрыть которую даже снег пока не в силах. Куча листвы, а сверху бутылки. Площадка под павильоном в нормальном состоянии, видно, что там прибираются, а вот на то, что сзади, закрывают глаза. Хотя, казалось бы, чиновники такие участки называют красной линией, то есть выходящими на центральные автомагистрали города. А тут мусор хорошо заметный.

«Я обращала внимание. Не убирают дворники, наверное, или что... Убрать надо, неприятно», - отметила пензячка Надежда.

По словам горожанки, отговорка, что коммунальщики просто не успели очистить это место от мусора, не подходит.

«Он лежит здесь уже с лета, листья налетели», - пояснила женщина.

Удивляет еще одно обстоятельство. Павильон оборудован ведром для отходов, но почему-то бутылки бросают за остановкой.

«Я думаю, что не умещается. Мусорка полна. Хулиганы», - сообщила Надежда.

А началось все с того, что перенесли киоск, где ремонтировали обувь. На прежнем месте осталась тротуарная плитка, камни, мусор. Постепенно в сознании прохожих уголок начал ассоциироваться со свалкой - люди стали бросать все ненужное рядом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте