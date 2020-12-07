Территория у остановки на улице Кирова нуждается в уборке

07.12.2020 | 19:16

Чего только не насмотрятся ребятишки, приезжающие в детскую библиотеку на улице Кирова! За одноименной остановкой - свалка, скрыть которую даже снег пока не в силах. Куча листвы, а сверху бутылки. Площадка под павильоном в нормальном состоянии, видно, что там прибираются, а вот на то, что сзади, закрывают глаза. Хотя, казалось бы, чиновники такие участки называют красной линией, то есть выходящими на центральные автомагистрали города. А тут мусор хорошо заметный.

«Я обращала внимание. Не убирают дворники, наверное, или что... Убрать надо, неприятно», - отметила пензячка Надежда.

По словам горожанки, отговорка, что коммунальщики просто не успели очистить это место от мусора, не подходит.

«Он лежит здесь уже с лета, листья налетели», - пояснила женщина.

Удивляет еще одно обстоятельство. Павильон оборудован ведром для отходов, но почему-то бутылки бросают за остановкой.

«Я думаю, что не умещается. Мусорка полна. Хулиганы», - сообщила Надежда.

А началось все с того, что перенесли киоск, где ремонтировали обувь. На прежнем месте осталась тротуарная плитка, камни, мусор. Постепенно в сознании прохожих уголок начал ассоциироваться со свалкой - люди стали бросать все ненужное рядом.