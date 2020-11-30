На улице Ленина пензенцам страшно жить в разваливающейся трехэтажке

30.11.2020 | 21:01

Трещина все глубже, шире, все больше оголенных участков на фасаде, штукатурка облетает, кирпичи вываливаются. Страшно смотреть на дом № 8 на Ленина, еще страшнее в нем жить. Он построен в первой половине прошлого века для рабочих трубочного, больше известного как велозавода.

Здание добросовестно служило и продолжает служить 85-й год, но запас его прочности иссяк - по разным причинам, в том числе коммунальным. В подвале вода стоит и никуда не уходит, размывает остатки фундамента.

«Лет 10 уже, и никто ничего не делает. Его поставили на расселение, сказали, что через 5 лет расселят», - сообщил местный житель.

Махнули рукой на развалины, в которых все еще живут люди. Вода точит дом изнутри, трещины рвут снаружи.

В прошлом году обрушились пласты штукатурки с потолка, едва не прибив пенсионерку.

«Я только дошла до своей площадки, одна ступенька осталась, и услышала сзади грохот. Вывалилась штукатурка. Сообщала, звонила, протечка идет», - рассказала жительница дома Мария Андреевна.

Здание пытались поддержать капитальным ремонтом в 2009 году. Он оказался крайне неудачным. Крыша начала течь еще сильнее. Влажность для старого дома губительна. Ни одна обслуживающая организация не хотела никаких отношений с дряхлым бывшим общежитием.

И теперь оно хоть и числится в управлении одной из УК, но внимания не получает. Многие просто перестали оплачивать счета. Народ смотрит на объявление, где говорится о переселении до 2025 года, ждет, надеется, верит, что не развалится трехэтажка, достоит, не разорвет ее изнутри и снаружи.