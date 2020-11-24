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Из жизни

Объявление с ошибками заставило пензенцев поломать голову

Печать

Свеженаклеенное объявление мгновенно привлекло внимание местных и телевизионщиков своей необычностью. Присланное фото журналисты «Службы 11» распечатали и взяли с собой на съемки.

К полудню бумага на двери последнего подъезда Красной, 7, была уже слегка помята и чуть разорвана.

Объявление, видимо, не раз прочитали, пытаясь вникнуть в смысл, непонимание заставляло теребить лист. В ступор вводило обращение.

«Я не знаю, что такое «жельци». Жильцы, наверное», - отметил прохожий.

«Русский язык такой широкий», - пояснил пенсионер.

Раз существуют неведомые «жельци» в доме, то, наверное, для этого слова окончание «и» после «ц» тоже является нормой. Хотя по правилам русского языка в суффиксах и окончаниях после «ц» пишется «ы».

В объявлении, ко всему прочему, потерялись все знаки препинания.

Некую напряженность вызывало обращение во второй части к жильцам правого стояка канализации. Похоже, что кто-то заселился в правый стояк канализации, и им пишут послания.

Местные предположили, что авторы интригующего объявления - рабочие бригады по капитальному ремонту. Но те даже обиделись.

«Я не знаю. Мы их не пишем, у нас напечатанные», - рассказал мужчина.

В распечатках содержится четкая информация об отключениях, указаны исполнители.

Может быть, школьники пошутили.

Судьба объявления решилась неожиданно. Подошедший к двери подъезда мужчина легким движением руки сорвал листок. Так и канули в Лету сведения о неведомых «жельцах» и неопознанных обитателях правого стояка канализации на Красной, 7.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот так новость!

Гость||

Модеры, на свою грамотность посмотрите.

Стыдно за вас бывает очень часто.

Гость||

Набросились, высмеяли человека. Как гиены.

Гость||

Гость писал(a):

Модеры, на свою грамотность посмотрите.

Стыдно за вас бывает очень часто.

"Подошедший у двери подъезда мужчина..."

Гость||

Это ещё круче, чем «в АрбековЕ».

Имя: Гость
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