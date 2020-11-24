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Из жизни

На улице Ленина исчез остановочный павильон

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Между прошлым и будущим застыла остановка на улице Ленина. С одной стороны, там сохранилась не самая удобная конструкция для сидения советского образца, с другой - новый павильон еще не поставили, а старый с торговой точкой уже убрали.

«Плохо. Когда дождик пойдет, спрятаться надо, вот и все. Месяца два нет», - рассказала пенсионерка.

Менять павильоны стали несколько лет назад, но почему-то до сих пор не выработан простой и быстрый механизм действий. Остановки долго остаются без навесов и лавок. Люди жалуются, но их словно не слышат. Про то же говорят и гости города.

«Я недавно приехал, ее не было. Заасфальтировали, а то вообще не пройти было - вывернутый грунт», - отметил Вадим Викторович.

Он приехал в Пензу из Иркутска. По его словам, города вполне сопоставимы, а вот ситуация с общественным транспортом и инфраструктурой кардинально различается.

«Там почти на каждой остановке есть солнечные панели, Wi-Fi, молодежь там собирается. Один в один города, основание - плюс-минус 20 лет, архитектура такая же. Все такое же, но люди другие и подход другой у властей. У нас нет кондукторов в автобусах, проезд - 20 рублей и никто не пытается проехать «зайцем», - рассказал Вадим.

Оплата с помощью банковской карточки через мобильное приложение и остановки гораздо удобнее, завершил сравнение гость Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

молодежь там собирается
мужик, у нас если молодежь собирается, лучше уходи оттуда, одни спайсеры и алкаши, озлобленные на всё

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
молодежь там собирается
мужик, у нас если молодежь собирается, лучше уходи оттуда, одни спайсеры и алкаши, озлобленные на всё
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей...

Гость||

В Приморье шестые сутки без света остаются десятки тысяч людей

Имя: Гость
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