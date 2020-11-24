На улице Ленина исчез остановочный павильон

24.11.2020 | 21:04

Между прошлым и будущим застыла остановка на улице Ленина. С одной стороны, там сохранилась не самая удобная конструкция для сидения советского образца, с другой - новый павильон еще не поставили, а старый с торговой точкой уже убрали.

«Плохо. Когда дождик пойдет, спрятаться надо, вот и все. Месяца два нет», - рассказала пенсионерка.

Менять павильоны стали несколько лет назад, но почему-то до сих пор не выработан простой и быстрый механизм действий. Остановки долго остаются без навесов и лавок. Люди жалуются, но их словно не слышат. Про то же говорят и гости города.

«Я недавно приехал, ее не было. Заасфальтировали, а то вообще не пройти было - вывернутый грунт», - отметил Вадим Викторович.

Он приехал в Пензу из Иркутска. По его словам, города вполне сопоставимы, а вот ситуация с общественным транспортом и инфраструктурой кардинально различается.

«Там почти на каждой остановке есть солнечные панели, Wi-Fi, молодежь там собирается. Один в один города, основание - плюс-минус 20 лет, архитектура такая же. Все такое же, но люди другие и подход другой у властей. У нас нет кондукторов в автобусах, проезд - 20 рублей и никто не пытается проехать «зайцем», - рассказал Вадим.

Оплата с помощью банковской карточки через мобильное приложение и остановки гораздо удобнее, завершил сравнение гость Пензы.