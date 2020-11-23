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Из жизни

В пятиэтажке на Коммунистической разваливается стена

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Сосулька пробила кирпичные стены бывшего общежития на Коммунистической, 38, прорвалась через толщу плит. Она выросла не просто так, а как следствие серьезной коммунальной проблемы. В доме на линии санузлов фасад расползается на части.

«По тому крылу проходят стояки, там туалеты. Из-за этого сырость», - объяснил пензенец.

Жидкость разорвала стены: на морозе вода превратилась в лед.

«Стена рушится, страшно», - отметила женщина.

Управляющая компания приступила к ремонту. Обломки старой кладки валяются рядом со зданием.

Неделю назад, говорят жители, были рабочие, цементировали, но непонятно, удержатся ли заплатки зимой.

До конца процесс мастера не довели по обстоятельствам, известным только им.

Объем в целом большой - впору стены укреплять полностью. Но это делается в рамках не текущего, а капитального ремонта, который намечается в 2030-м.

При таком раскладе через трещины в кирпичах скоро ряды сосулек вырастут.

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Гость||

Запень и лежи перди и радуйся

Гость||

Почему летом не ремонтировали? До 2030 года дом рухнет, а деньги на хапремонт уже сейчас собирают.

Гость||

Много они там,в общаге на кап.ремонт насобирают,у них площадь 8 кв.м,платят по 100 р и их не платят.А вообще вопрос,почему в городе ругаться именно общаги,на ударной,Кулибина теперь на коммунистической,да и остальные,например на бекешской в таком же состоянии.Это что ,типа не моё не жалко,ну тогда пусть не просят в обмен на них квартиру

Гость||

Стабильность,развитие.

Имя: Гость
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