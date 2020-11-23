В пятиэтажке на Коммунистической разваливается стена

23.11.2020 | 20:27

Сосулька пробила кирпичные стены бывшего общежития на Коммунистической, 38, прорвалась через толщу плит. Она выросла не просто так, а как следствие серьезной коммунальной проблемы. В доме на линии санузлов фасад расползается на части.

«По тому крылу проходят стояки, там туалеты. Из-за этого сырость», - объяснил пензенец.

Жидкость разорвала стены: на морозе вода превратилась в лед.

«Стена рушится, страшно», - отметила женщина.

Управляющая компания приступила к ремонту. Обломки старой кладки валяются рядом со зданием.

Неделю назад, говорят жители, были рабочие, цементировали, но непонятно, удержатся ли заплатки зимой.

До конца процесс мастера не довели по обстоятельствам, известным только им.

Объем в целом большой - впору стены укреплять полностью. Но это делается в рамках не текущего, а капитального ремонта, который намечается в 2030-м.

При таком раскладе через трещины в кирпичах скоро ряды сосулек вырастут.