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Из жизни

В Пензе дорога под путепроводом на 8 Марта не радует никого

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Дорога под путепроводом, ведущая от улицы 8 Марта на Бугровку, не радует никого, хотя пользуется ею ежедневно огромное количество людей. Жижа, ямы, бугры - скорость автомобилисты снижают до минимума.

Пешеходы тоже страдают: добраться до нужной точки и остаться в чистой обуви невозможно. Тротуара там вообще никогда не было, безлошадные пензенцы делят дорогу с водителями. При этом задача усложняется - мало того что уступать нужно, чтобы из-под колес жижа не испачкала одежду, так еще и под ногами неустойчивая почва.

«Скользко, дорога битая. Надо, чтобы асфальт был. Ходить страшно, но, сколько живу, такая дорога и дальше такая же», - рассказала пензячка Любовь Николаевна.

Полноценного ремонта местные никогда не наблюдали, даже проведения мелкоямочного не припоминают.

«Не видала, чтобы подсыпали. Грязь. Я не знаю, почему дорогу не делают», - отметила женщина.

Лишь под путепроводом кое-где сохранился асфальт еще советского образца, говорят прохожие.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

а че вы там ездите ? по нормальной дороге проехать не можете ?

Гость||

а больше никак не проедешь

Имя: Гость
Комментарий:

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